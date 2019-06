Canadell insta les empreses a forçar l'Estat a respectar el dret d'autodeterminació

El nou president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, elegit ahir amb la majoria dels vots del plenari, va demanar al Govern «unitat» i «diàleg», i va instar les grans empreses a respectar el dret a l'autodeterminació i a «forçar» a l'Estat a fer el mateix. Canadell es va erigir com a nou president de la Cambra, en substitució de Miquel Valls, amb els vots favorables de 36 dels 54 membres presents del ple (que en total té 60 seients), mentre que es van registrar 18 vots en blanc i cap vot en contra.

Després de la votació, l'empresari independentista va pronunciar un petit discurs davant el ple constituït recentment a la Llotja de Mar i davant un auditori en què destacava la presència de dos consellers (Àngels Chacón-Empresa- i Damià Calvet -Territori-), així com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. En al·lusió directa a les grans empreses, que ocupen les anomenades 14 cadires de plata de la Cambra, Canadell els va cridar a col·laborar en l'impuls a favor de la independència de Catalunya, que s'ha compromès a dur a terme en aquest mandat. «Encara que potser el vostre somni no és el nostre, sí que pot ser el dels vostres empleats, clients i proveïdors. Us demano que ho respecteu, que respecteu la voluntat dels ciutadans, que inclou el dret a l'autodeterminació. I que forceu l'Estat a fer-ho», va assegurar. Segons el seu parer, si l'Estat no accepta «respectar la voluntat del poble de Catalunya», ens trobaríem en un escenari en què «seria lògic que el poble continués lluitant pels seus drets malgrat que pugui suposar certa inestabilitat política».

D'altra banda, Canadell, que va recordar els «presos polítics i els exiliats», es va adreçar als polítics, i en concret a la Generalitat, per demanar «unitat» com a única «condició necessària» perquè Catalunya pugui esprémer tota la seva potencialitat. «La unitat és la clau de l'èxit i empenyem els partits a això» va postil·lar, al temps que vas cridar a «dialogar» entre els partits i amb l'Estat, i a explicar els beneficis de la independència de Catalunya per tot el territori català.

El nou president de la Cambra, que va advertir que des de l'Estat torna la política de l'«a por ellos» contra Catalunya, va aconseguir el suport dels 30 membres presents de la seva candidatura Eines de País (en són 31, però un o era present) i de sis empresaris més més. Al costat de Canadell, integren el comitè executiu de la nova Cambra Mònica Roca, Pere Bar-rios i Roser Xalabarder com a vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament, i Jordi Pomarol com a tresorer. A més, formen part d'aquest òrgan de gestió 7 vocals (Toni Fitó, Albert Pont, Pau Bestit, Anel Lázaro, Montse Soler, Elisabet Camprubí i Xavier Su-nyer).

Després de la votació, l'excandidat a la presidència Carles Tusquets va presentar una reclamació per informar de l'existència d'un recurs d'alçada davant el mateix departament d'Empresa en què es demanava la suspensió del ple davant «les irregularitats i il·legalitats que s'han constatat».