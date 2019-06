ICF finança en 7 mesos projectes d'economia verda per 18,3 milions d'euros

L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat projectes d'economia verda i circular entre novembre i maig per valor de 18,3 milions d'euros.

L'entitat té oberta la línia de projectes ICF EcoVerda, impulsada conjuntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat per realitzar inversions sostenibles i socialment responsables. El conseller delegat de l'ICF, Josep-Ramon Sanromà, ha reiterat el compromís de l'ICF per fomentar inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que generin un «impacte positiu» per a l'economia i la societat, cosa que està en el seu «ADN com a banca pública».

Amb aquesta línia, l'ICF busca finançar projectes que promoguin l'ús de productes i materials que es mantinguin el màxim temps possible dins l'economia a través de la seva reutilització, reparació o reciclatge, i així redueixen la generació de residus i l'extracció de primeres matèries.