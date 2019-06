El sector preveu que la construcció d'obra nova continuï creixent el 30%

El sector immobiliari confia a mantenir la bona dinàmica dels darrers anys pel que fa a la creació d'habitatge nou. L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) ha apuntat que el 2018 a Catalu-nya es van iniciar 14.500 habitatges, un 30% més que el 2017, i que la tendència és mantenir aquest ritme de creixement. Així, confien a crear uns 25.000 habitatges d'aquí tres o quatre anys, una xifra que Marc Torrent, director general de l'APCE, qualifica de normal per al país. Les dades es van facilitar ahir en el marc d'una jornada que l'APCE va organitzar a Salou per analitzar la situació de l'habitatge vacacional. Un segment que es preveu que creixi a la Costa Daurada amb l'arribada de Hard Rock.

Torrent va exposar que el sector encara està sortint de la crisi. Segons l'APCE el 2013 va ser quan es va tocar fons, amb poc més de 3.000 habitatge iniciats. En el moment àlgid de la bombolla, el 2006 se'n van arribar a fer 120.000. Per aquesta raó considera que han d'aspirar a començar uns 25.000 habitatges cada any, incloent-hi primeres residències, grans rehabilitacions i apartaments de vacances. L'increment s'albira en diferents zones de Catalunya, però principalment Torrent l'ha ubicat a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les zones turístiques, principalment Costa Daurada, Costa Brava i Pirineu. «Aquelles zones on es desperta la producció és per dos factors. Perquè hi ha hagut una absorció dels estocs d'obra nova del passat i perquè hi ha una demanda acreditada que fa que hi hagi necessitat d'habitatge», va concretar el director general de l'APCE.