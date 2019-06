El comerç bilateral entre Catalunya i el Marroc supera els 1.500 milions d'euros i hi ha 400 empreses catalanes al país africà. Són dades que han compartit Pimec i la patronal marroquina CGEM (Confederació General dels Empresaris del Marroc) durant la jornada 'Marroc, mercat d'oportunitats i porta d'Àfrica' que ha celebrat aquest dimecres la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses. A banda, el president de Pimec, Josep González, ha celebrat que les dues patronals han renovat i ampliat l'acord de col·laboració que tenen des de fa 20 anys a nous àmbits, com la integració dels migrants marroquins a Catalunya, el foment de l'emprenedoria o les relacions amb la Unió Europea i altres patronals de la UE. González ha explicat que l'objectiu de la col·laboració és "donar a conèixer a l'empresariat català les oportunitats de negoci amb el Marroc, identificar sinèrgies i afrontar els reptes comuns, i reforçar els enllaços entre les empreses dels dos territoris".

El vicepresident de la CGEM, Khalid Benjelloun, ha dit que "cal aprofitar aquesta aliança per col·laborar d'una manera més dinàmica i multiplicar la presència de les empreses catalanes al Marroc". Al país africà hi ha un miler d'empreses de l'Estat, un 40% de les quals són catalanes. Des de la CGEM s'ha fet èmfasi en la idea que el Marroc és un "trampolí a l'Àfrica" que apunta a la liberalització i obertura de la seva economia. També han assegurat que la distància que separa el Marroc de la península ibèrica no és una frontera sinó un "pont d'unió".

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha assistit a l'acte i ha defensat que la col·laboració entre el teixit empresarial català i el marroquí "serveix per tenir societats més cohesionades amb un teixit empresarial que genera oportunitats, valor afegit i llocs de feina". El Homrani ha assegurat que "Catalunya mantindrà la col·laboració i l'estratègia conjunta amb el Marroc per fer créixer ambdues economies i continuar donant resposta a les necessitats de les empreses".