Facebook anuncia la seva pròpia criptomoneda, Libra

Facebook i 27 organitzacions més van anunciar ahir formalment la creació d'una nova criptomoneda, Libra, que podrà usar-se tant per a transaccions entre particulars com per a compres en establiments, i estarà integrada a WhatsApp i Messenger a partir de l'any que ve. «La idea és fer tan senzilles com sigui possible les transaccions financeres per a tothom arreu, visquin on visquin i tinguin o no tinguin compte bancari», van explicar fonts de Facebook, principal impulsora de Libra, que es basa com la resta de criptomonedes en una tecnologia de cadena de blocs o blockchain.

La criptomoneda, sobre la qual s'especulava des de feia dies però que no es va confirmar de manera oficial fins ahir, no dependrà directament de l'empresa de Mark Zuckerberg, sinó que estarà gestionada per un consorci d'empreses agrupades sota l'Associació Libra, amb seu a Ginebra. Aquestes empreses, que reben el qualificatiu de «membres fundadors» dins de l'associació, inclouen, a més de Facebook, Visa, Mastercard, Vodafone, PayPal, eBay, Spotify, Uber, Lyft, Booking Holdings (propietària de Booking.com, Priceline.com i Kayak.com) i la firma argentina de comerç electrònic Mercaco Libre, entre d'altres. «Perquè una divisa global tingui èxit, no pot estar controlada per una sola entitat i encara menys per una entitat comercial com Facebook. Facebook tindrà veu en l'associació com tots els altres membres, ni més ni menys», van dir a Efe fonts de la xarxa social.

Per portar a terme la integració de la criptomoneda en els seus serveis, l'empresa de Menlo Park (Califòrnia, els EUA) crearà una subsidiària financera, Calibra, que sí que dependrà íntegrament de Facebook i en la qual no participaran la resta de membres fundadors de l'associació.

El primer producte de Calibra serà una cartera digital per a criptomonedes Libra accessible inicialment des de WhatsApp i Messenger (totes dues propietat de Facebook), encara que fonts de la companyia van explicar que els plans són poder ampliar-la en el futur a altres serveis com Instagram o el mateix portal de Facebook.

La cartera, que també tindrà la seva aplicació independent per a sistemes operatius Android i iOS, sortirà el 2020, «al més aviat possible, millor», van assegurar fonts de Facebook.

Davant la gran quantitat d'escàndols vinculats a la privacitat i la gestió de les dades dels usuaris que han esquitxat la companyia en els últims mesos, Facebook garanteix que Calibra no compartirà informació del compte o dades financeres amb Facebook ni amb tercers «sense el consentiment del client».

Així, segons l'empresa, les transaccions que es portin a terme mitjançant Calibra no influiran, per exemple, en els anuncis que després apareguin a l'usuari a la xarxa social, tret que aquest hagi donat permís exprés per a això. Sí que es compartiran dades financeres amb tercers, no obstant això, amb propòsits com complir amb la llei de cada país o protegir els comptes dels clients davant possibles frau.