La moda factura a Catalunya 14.500 milions i dóna feina a 64.500 treballadors

Catalunya té 793 empreses del sector de la moda que sumen una facturació de 14.507 milions d'euros i ocupen 64.519 persones. Són dades del 2017 recollides a un estudi elaborat pel Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d'Indústria, que s'ha presentat aquest dimecres al matí. Les empreses amb marca o control del retail de moda representen més del 57% de les empreses de moda a Catalunya, amb un 84% del total de la facturació agregada. D'altra banda, les empreses que realitzen activitats productives sumen més del 40% de les companyies analitzades però contribueixen menys del 20% en la facturació. L'estudi també mostra que entre el 2012 i el 2017 les empreses del sector de la moda han experimentat un creixement mitjà del 2,4% anual, impulsat especialment per les empreses que tenen cadenes pròpies.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha dit que l'estudi serveix no només per visualitzar la "consistència del teixit productiu vinculat a la moda sinó també de la transformació que està patint i que com a repte haurà d'afrontar". Entre els principals reptes, la digitalització i incorporació de la tecnologia en tots els processos clau.

El president del Clúster Modacc, Pep Generó, ha assegurat que l'estudi demostra que el sector de la moda és "important" i un "motor econòmic" a Catalunya, ja que té una "dimensió considerable". Generó ha apuntat que cal continuar apostant per la digitalització de les empreses del sector, en especial les petites i mitjanes. Chacón ha insistit que cal estar "molt atent" i adaptar-se a la transformació digital.

En aquest sentit, Chacón ha destacat que la presentació de l'estudi serveix per ser "més conscient" de l'abast del sector per focalitzar millor les estratègies i ha afirmat que cal adequar "la indústria més tradicional al nou entorn 4.0". La titular d'Empresa ha apuntat que ja destinen una línia d'ajuda d'1,2 MEUR per ajudar a la digitalització només per al sector retail.

Empreses de base tecnològica

L'estudi també identifica més de 30 empreses relacionades amb els canvis tecnològics -anomenades Fashion Tech- especialitzades en moda o retail i que tenen com a punt fort l'ús de nous sistemes o eines tecnològiques. Entre els seus focus, la captació d'informació, millora i optimització de processos, creació de contingut, activació de les decisions de compra dels clients finals, entre d'altres.

Canvis en el consumidor final

Pel que fa als canvis en el negoci de la moda en el consumidor final, l'informe apunta que la despesa en moda encara no s'ha recuperat de la crisi. El consum ha crescut quatre anys consecutius però el 2017 la despesa en moda suposava el 5,2% del total de la cistella de la llar mentre que el 2007 era del 6,6%. També apunta que els 'influencers' tenen impacte com a prescriptors i 9 de cada 10 consumidors confien més en un 'influencer' que en anuncis tradicionals.