Unió de Pagesos (UP) preveu que la demanda de mà d'obra per a la campanya de la fruita que tot just acaba de començar a les comarques de Ponent incrementi fins a un 32% en relació a l'any passat. Segons el SOC al 2018 es van contractar unes 30.000 persones, la major part de les quals per treballar a les comarques de Lleida. El sindicat apunta que la campanya passada va registrar menys producció per la meteorologia adversa com les gelades. Enguany això no ha estat així, la producció és superior i per això farà falta més gent. El sindicat també insisteix en reclamar a les administracions mesures per gestionar de forma eficaç la campanya com l'ampliació o la construcció de nous allotjaments per temporers o compensacions per fer front a la pujada del salari mínim interprofessional.

El vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris i responsable de Sectors Socials d'UP, Salomó Torres, ha explicat que la previsió d'increment de demanda de mà d'obra per la campanya de la fruita anirà en funció de la climatologia, ja que si l'estiu registra tempestes acompanyades de pedra i vent, la producció de fruita podria davallar. En qualsevol cas, a dia d'avui i en comparació a l'any passat, el volum de fruita als arbres és superior i per tant tot fa pensar que caldran més temporers per assumir el volum de feina.

El sindicat continua prioritzant la contractació de proximitat, fet que afavoreix el desenvolupament territorial i les persones han de desplaçar-se el mínim per accedir a una feina. Actualment, aquesta contractació se situa en un 80% del total.

En paral·lel a aquesta situació, la campanya vigent també està condicionada, segons el sindicat, per ''l'enorme increment de costos'' que suposa per la pagesia l'entrada en vigor del decret que regula el salari mínim interprofessional (SMI), vigent des de l'1 de gener de 2019, que situa el preu brut per hora en 7,02 euros, prop d'un 20% més.

UP considera més necessari que mai que les administracions donin resposta a demandes com la de disposar de mà d'obra necessària per dur a terme les feines del camp i perquè les persones que viuen al nostre país, en situació irregular, puguin accedir-hi en les millors condicions, tant des de la vessant social com laboral. El sindicat remarca que l'augment d'atenció a persones amb situació irregular i als menors no acompanyats (MENA), se situa en prop del 60% en comparació amb el 2018, fet que suposa un esforç considerable per part de les entitats que treballen amb aquests col·lectius i que fa palesa la necessitat d'aplicar les mesures adients per afavorir la inserció laboral.

D'altra banda, el responsable de Temporers d'UP, Ramon Comes, ha lamentat que des de fa almenys 15 anys no es construeix cap allotjament nou per a temporers i per això des del sindicat demanen a la Generalitat que posi pressupost per fer-ne de nous o ampliar els existents. Segons Comes, molts pagesos tenen habilitats els seus propis allotjaments per a temporers però convé reforçar l'oferta amb equipaments col·lectius als municipis on es desenvolupa la campanya. Al pagès l'interessa que els temporers estiguin ben allotjats ja que així ''rendeixen'' més, ha remarcat Comes.

Finalment, UP defensa, des d'un punt de vista social, que cal establir un sistema d'autoritzacions de treball excepcionals per a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió que agilitzi els tràmits en el cas de joves tutelats. Salomó Torres ha explicat en aquest punt que estarien disposats a formar joves MENA per tal de garantir-los un futur com a treballadors de camp en un lloc estable però que ara la llei això no ho permet