El Bages és l'única comarca barcelonina on creix el nombre d'aturats estrangers

El Bages va ser l'única comarca de la demarcació de Barcelona on l'any passat va créixer el percentatge d'aturats registrats estrangers, segons es desprèn del darrer Informe Territorial que elabora la Diputació de Barcelona. Així, el nombre de persones registrades sense feina de nacionalitat estrangera es va incrementar a la comarca el 2,4% respecte de l'any anterior, mentre que a l'Anoia aquest percentatge es va reduir el 3,3%. Al Berguedà i al Moianès, la caiguda dels aturats estrangers era encara més significativa, del 12, 5% i l'11,9%, respectivament. Al Bages, el nombre d'aturats registrats se situava, així, en 1.939 persones, mentre que la població aturada nacional disminuïa el 3,8% i quedava en 7.535 persones.

Per sectors d'activitat econòmica, el 66,6% de la població aturada bagenca s'engloba als serveis; el 15,7%, a la indústria; el 9,5%, a la construcció, i l'1,7%, al primari. En termes interanuals va destacar la reducció de l'atur en el sector industrial (9%) i en la construcció (6,8%).

L'estudi de la Diputació també revela que en termes relatius el descens interanual més rellevant de l'atur a la demarcació va tenir lloc al Berguedà (-10,1%). Així, a final de l'any passat hi havia 1.888 persones aturades registrades, xifra que suposa el 0,7% del total d'aturats de la demarcació.

El descens de l'atur va tenir la seva mínima expressió provincial al Moianès (-0,8%). Al Bages, la caiguda va ser del 2,4%, mentre qua a l'Anoia es va enfilar fins al 4,9%. Amb tot, aquesta última comarca continua sent la que registra una taxa d'atur més elevada a tota la demarcació, del 13,6%, tres punts per sobre de la mitjana de la demarcació (10,5%). A la comarca, la disminució interanual de la taxa va ser del 0,9%. Per sexe, a l'Anoia la taxa femenina es va situar en el 16,9%, 1,2 punts inferiors a la de l'any anterior i 4,5 punts superior a la mitjana de la demarcació (12,2%). La taxa masculina, en canvi, se situava en el 10,6%, 0,9 punts inferior a la del 2017 i 1,7 punts per sobre de la mitjana de la demarcació (8,9%).

Després de l'Anoia, registraven la taxa d'atur més elevada el Gar-raf (12,8%) i el Maresme (12,3%). En quarta posició se situava el Bages (11,6%), també per sobre de la mitjana provincial, amb una reducció interanual de quatre dècimes en l'atur femení (13,3%) i sis dècimes en el masculí (9,9%). En contrapunt, el Moianès era la comarca amb la taxa més baixa del territori, del 8,2%.

D'altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'incrementava de manera significativa a l'Anoia (3,5%) respecte del 2017, i es convertia així en la comarca amb l'augment de la població ocupada més elevat de la demarcació, per sobre de la mitjana ter-ritorial, del 2,8%. En nombres absoluts, la comarca va tancar el 2018 amb 48.450 persones ocupades, 1.650 més que un any abans.

El Bages, amb el 2,4%, experimentava un creixement més moderat d'una afiliació que augmentava de forma generalitzada a totes les comarques de la demarcació barcelonina. Així, al Moianès s'incrementava el 2,2%, mentre que al Berguedà ho feia el 2,9%.

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons el compte de cotització de l'empresa) també registrava un creixement a totes les comarques de la demarcació per cinquè any consecutiu. Mentre els assalariats creixen de forma generalitzada arreu, el nombre d'autònoms disminuïa al Berguedà.

Quant al nombre d'empreses, on més va créixer va ser al Moianès (1,9%) i al Berguedà (1,7%), mentre que a l'Anoia va registrar un lleuger descens (-0,9%).