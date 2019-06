UP calcula que Catalunya necessita el 32% més de temporers que el 2018

L'organització agrària Unió de Pagesos (UP) calcula que l'increment de la collita de fruita prevista per a aquest any a Catalunya farà augmentar el 32% la demanda de temporers respecte al 2018, any en què van treballar unes 30.000 persones.

El sindicat va assegurar ahir en un comunicat que aquesta campanya també està condicionada per «l'enorme increment de costos que ha suposat per al camp l'entrada en vigor del reial decret que regula el salari mínim interprofessional», vigent des de l'1 de gener del 2019, i que situa el preu brut per hora en 7,02 euros, per sobre dels 6,30 del 2018.

Unió de Pagesos també considera imprescindible que es recuperin els plans de gestió social d'allotjaments comunitaris i que s'obrin les convocatòries per a la rehabilitació, el manteniment i la construcció de nous allotjaments de temporers. UP conclou que «és imprescindible que es destinin recursos al foment de la contractació per part de la pagesia professional, la qual veu seriosament afectada la seva viabilitat».