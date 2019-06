Fibran uneix les filials i crea un grup de 400 empleats que factura 40 milions

Nova aliança empresarial sorgida a Catalunya per seguir creixent. Les empreses Fibran, Edicas, Fibran Middle East i Fibran Turkey, que operen des de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Istanbul en el mercat mundial de tripa de col·lagen, s'han constituït com a grup.

Amb aquesta aliança, les diferents firmes, que tenien el mateix accionista, sumen una facturació de més de 40 milions d'euros i disposen d'una plantilla global de 400 treballadors.

Centrat en la producció de tripa de col·lagen –sobretot per a embotits– el nou grup exporta el 90% de la seva producció a més de 60 països de tot el món. Fibran Group s'ha presentat per primera vegada a l'edició 2019 de la fira IFFA de Frankfurt, el principal referent del sector (que agrupa més de 1.000 companyies de 50 països).

Segons el director corporatiu de Fibran Group, Pablo de Lastres, la nova corporació empresarial «suma l'experiència, el coneixement i el talent de les quatre filials en els camps del disseny, la fabricació, la comercialització i la distribució de tripa de col·lagen natural».

Lastres subratlla que, amb la nova aliança, Fibran Group «ara pot oferir tripa de petit calibre i de gran calibre, de format corbat i recte, tant en els mercats de consum directe com indirecte».

«L'objectiu de Fibran Group és poder impulsar encara més la innovació, la investigació i el desenvolupament de nous productes i de noves aplicacions per tal de mantenir i ampliar el mercat que ja tenim», explica el directiu.

Coincidint amb la constitució de la corporació, la companyia ha presentat, a més, tres nous productes, que ja ha començat a introduir en mercats internacionals. Tots ells, destinats a la indústria de l'embotit. En concret, es tracta d'una tripa comestible corbada, d'una altra de recta i d'una tercera destinada a embotits cuits i curats.



Epicentre al Ripollès

Fibran Group genera una facturació de més de 40 milions d'euros i disposa d'una plantilla total de més de 400 persones, gran part d'elles procedents del Ripollès i de les comarques veïnes.

L'objectiu del nou grup, segons el seu pla estratègic, és «el creixement sostenible i orgànic de la companyia segons les expectatives del mercat en els propers deu anys», destaca en un comunicat de premsa.

Fibran Group, a més, també té com a objectiu «l'eficiència i l'optimització de la producció, per seguir millorant la qualitat dels seus productes». Per això, la companyia subratlla que «la innovació» serà «una de les principals eines per al creixement els propers anys.

Fibran Group és una empresa familiar, fundada el 1953, i té la seva seu central a Barcelona.