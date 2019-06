Les llars espanyoles s'han estalviat 17.000 milions per la baixada dels tipus

Des de la decisió del president del BCE, Mario Draghi, sobre la baixada de tipus d'interès, les llars espanyoles s'han estalviat 17.000 milions d'euros en pagaments per interessos, una xifra que assoleix els 27.000 milions en el cas de les empreses no financeres, segons les dades aportades per Funcas.

Així, s'espera que aquest any les famílies paguin uns 5.200 milions per aquest concepte enfront dels 42.000 milions del 2008, mentre que les empreses pagaran prop d'11.600 milions enfront dels més dels 64.000 milions del 2008. No obstant això, el director de Conjuntura i Economia Internacional de la Fundació de Caixes d'Estalvi (Funcas), Raymond Torres, va alertar sobre factors estructurals que suposen les «assignatures pendents» de l'economia espanyola, com la «volatilitat» de l'atur per la «temporalitat de l'ocupació» i la productivitat relativa baixa pel model predominant de pimes que no estan interrelacionades entre si o la taxa d'abandonament escolar. Torres va advertir que la sostenibilitat de l'expansió econòmica «no està garantida» i que el «ritme frenètic» de consum en les llars pot provocar una altra crisi si pugen els tipus d'interès.