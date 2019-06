El bagenc Josep Oliveras integra la junta de l'ens regulador de l'agricultura ecològica catalana

Josep Oliveras, gerent del Celler Cooperatiu de Salelles, serà un dels integrants de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Oliveras integrava la candidatura conjunta d'Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'Associació Vinícola Catalana i l'Associació Empresarial per a l'Agricultura Ecològica a la junta que va guanyar les eleccions el 4 de juny.

David Torrelles ha estat escollit per unanimitat president d'aquesta entitat de control, la junta de la qual es va constituir ahir. Torrelles ja va formar part com a vocal de l'anterior junta. Jaume Gramona, del subsector elaborador de la mateixa candidatura, ha estat escollit vicepresident

Els sis candidats de la candidatura conjunta d'Unió de Pagesos i la resta d'associacions, tres pertanyents al subsector productor i tres, a l'elaborador, formen part de la Junta Rectora.

A més de Torrelles, els altres membres del subsector productor de la mateixa candidatura escollits membres de la Junta Rectora són Ignasi Sinfreu, productor de boví de carn ecològica d'Alins (Pallars Sobirà), també membre d'Unió de Pagesos, i Joan Pons, viticultor ecològic de la Granada del Penedès. Els tres membres del subsector elaborador, a més de Josep Oliveras, són Jaume Gramona, viticultor de Sant Sadurní d'Anoia, i Alessandro Baldassarri, gerent de Chocolates Solé, SA, de Barberà del Vallès.

Entre els propostes d'aquesta candidatura hi ha insistir per a la introducció dels productes ecològics als menjadors col·lectius de l'Administració, engegar la creació d'una nova identificació dels productes ecològics catalans; i dotar el CCPAE de les noves tecnologies necessàries per facilitar la relació amb els inscrits.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l'autoritat de control de Catalunya dels productes agroalimentaris ecològics, tutelada pel Departament d'Agricultura, i té la funció d'auditar i certificar aquests productes.