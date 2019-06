Els polígons del territori central són els menys ocupats de l'àrea de Barcelona

Els 182 polígons de les comarques del Moianès, l'Anoia, el Berguedà i el Bages tenen la ràtio d'ocupació d'espais per sota de la mitjana de la demarcació de Barcelona i també del conjunt català, segons el darrer Informe Territorial que elabora la Diputació de Barcelona. De fet, el Moianès, el Berguedà i el Bages lideren la llista de les comarques amb els polígons menys ocupats d'aquest territori, amb el 49%, el 50% i el 61%, respectivament. L'Anoia, amb el 65% d'ocupació, també figura entre les comarques amb la ràtio més baixa de la demarcació, només per sobre del Garraf (63%). La mitjana catalana és del 72%, el mateix percentatge que la mitjana de la demarcació barcelonina.

A diferència de les comarques de la Catalunya Central, el percentatge d'ocupabilitat al Barcelonès és del 83%. El Baix Llobregat també se situa un punt per sobre del 80%.

Segons l'estudi de la Diputació, el Berguedà és la comarca de la demarcació i del conjunt de Catalunya amb el nombre més elevat de polígons per cada 10.000 habitants (11,5). L'Anoia (2,9), el Moianès (3) i el Bages (5,7) també figuren per sobre de la mitjana catalana (1,9) i barcelonina (1,5) en polígons per habitants. Alhora, els 45 polígons berguedans són els que tenen més hectàrees per polígon per cada 10.000 habitants, amb 80,3, seguits molt de prop pels del Bages (80,2). En el cas de l'Anoia, la relació és de 58, mentre que en el del Moianès és de 44,1.

Amb tot, el Berguedà és la comarca amb menys parcel·les per polígon (13). El Bages (26) i l'Anoia (32) també tenen menys parcel·les per polígon que les mitjanes catalana (38) i barcelonina (45), just la mateixa quantitat que les dels polígons moianencs. En el cas del Barcelonès, en l'altre extrem, el nombre de parcel·les per cada àrea d'activitat econòmica és de 307, ja que la mitjana de superfície dels polígons d'aquesta comarca supera les 100 hectàrees.

En nombres absoluts, el Bages, amb 99 polígons, figura com la cinquena comarca de la demarcació en nombre de parcel·les, 2.576, per sota del Vallès Occidental (8.838), el Baix Llobregat (4.298), el Barcelonès (4.292) i el Vallès Oriental (3.859).

En conjunt, la demarcació de Barcelona aplega 814 dels 1.436 polígons de Catalunya, el 57%. Entre el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, Osona i el Bages sumen el 40% del total de polígons catalans.

El 50% dels polígons de la demarcació tenen una superfície bruta de menys de 10 hectàrees, mentre que el 31% dels polígons van ser creats a partir de l'any 2020, i el 15% abans del 1970.

Al total dels polígons de la demarcació hi ha instal·lades 37.221 empreses, el 82% de les empreses ubicades a polígons catalans. La comarca del territori central amb més polígons és el Bages, amb unes 1.700 empreses, que suposen el 4,5% del total d'empreses en espais d'activitat econòmica de la demarcació.



Oferta de serveis

Quant als serveis, l'Anoia figura entre les que tenen un percentate més elevat de polígons amb servei de recollida de residus (més del 70%), mentre que en el cas del Bages aquest percentatge és inferior al 10%. En canvi, el Bages és, després del Vallès Occidental, la segona comarca amb més percentatge de polígons que disposen d'entitat de gestió, superior al 30%. El Bages i també el Berguedà se situen entre les comarques amb menys polígons amb transport públic, a l'entorn del 10%, quan la mitjana catalana és superior al 40% i la de la demarcació se situa a l'entorn del 50%.