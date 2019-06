Miríam Ponsa eleva la dona real a la categoria de «musa» en una desfilada al marge de la 080

La dissenyadora manresana Míriam Ponsa ha vestit trenta-una models de totes les edats i talles en una desfilada al marge de la passarel·la 080 Barcelona Fashion i que, sota el nom de 'Muses', busca elevar a aquesta categoria la "dona real". Després d'haver sigut fidel al certamen barceloní, Ponsa ha decidit anar per lliure i mostrar d'una altra manera una col·lecció antagònica i sòbria, on dominen els blancs, els negres i els colors terres i les textures amb materials elaborats amb corda, làtex o cinta elàstica. Les dones que han desfilat no són professionals i tenen entre 16 i 64 anys. Segons Ponsa amb una col·lecció, pensada per empoderar la dona i inspirada en referents femenins com Frida Khalo i Simone de Beauvoir "no tenia sentit" continuar participant a la 080.

La dissenyadora, que ha dit estar agraïda per tots els anys de col·laboració amb la passarel·la i ha assegurat que els seus responsables van rebre la decisió de desmarcar-se "amb respecte". De fet, el muntatge ha coincidit amb el segon dia de la 080, que se celebra fins aquest divendres.

Tot i que no ho havia fet mai, desfilar amb "noies de carrer" és "molt natural" per Ponsa, que demana que es normalitzi en general. Ha pres aquesta decisió influïda per l'auge del feminisme i dels moviments en favor de la igualtat entre homes i dones, explica.

Una reivindicació que s'ha combinat amb la necessitat de posar-se "un repte artístic", ha confesat. La creadora ha trobat la motivació que li faltava en aquest projecte que "té molt sentit comú", ja que les models que desfilen són molt similars a les compradores. "Els cànons de bellesa no tenen per què ser impostats, poden ser molt més amplis i variats", recorda.

I de varietat i diversitat va aquesta col·lecció carregada de "valors", segons la manresana. "No perquè siguem una marca de moda ens hem de quedar amb la part estètica, també hi ha un concepte a darrere que pot fer el bé", reflexiona. L'escriptora Simone de Beauvoir, la pintora Frida Khalo, la santa Teresa de Calcuta o l'activista Malala Yousafzai són les "muses" que han inspirat una col·lecció que han portat dones entre les talles 36 i 44.

Tot plegat en un conjunt de peces impregnades de l'"ADN" de la manresana on els blancs i negres antagònics es combinen en peces que simbolitzen "l'opressió" o la "llibertat" mentre que altres són totes de colors terra, donant un element de "tranquil·litat" al conjunt. "Qualsevol ho reconeixeria, tant fa que el vestit el porti una dona de 62 anys", ha apuntat.

Per Ponsa, diu, ha sigut un "regal" ajudar a "millorar l'autoestima" de les dones presentant aquestes peces amb models de totes les edats i talles i una "sorpresa" el ressò mediàtic que ha tingut la seva decisió de volar per lliure i abandonar la passarel·la 080. "Si té ressò, és perquè és necessari", ha valorat.