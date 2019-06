UGT valora el «suport» de l'AIReF, i CCOO creu que fa una proposta «diferent»

UGT valora que l'AIReF doni suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la prestació d'ingressos mínims presentada pels sindicats, mentre que CCOO creu que llança una proposta «diferent», ja que la ILP sindical cerca suprimir els buits en cobertura de la protecció assistencial per desocupació i la de l'organisme busca combatre la falta de renda severa, deslligada de la protecció per desocupació.

En una nota, UGT assenyala que, en espera d'un estudi més detallat, l'AIReF coincideix que la iniciativa permetrà aclarir també la situació d'aquest tipus de rendes a Espanya i no posa en qüestió que aquesta renda, tal com van sol·licitar les organitzacions sindicals, tingui un caràcter subjectiu i depengui de la Seguretat Social.

El sindicat apunta que l'AIReF «centra el seu objectiu en l'extrema pobresa o en l'erradicació de la pobresa. Passar de molt pobres a pobres, és un pas, però evidentment no és el que pretenem des d'UGT», apunta. Així mateix, valora que l'AIReF reconegui el problema de l'alt percentatge d'espanyols amb salaris baixos.

CCOO, per la seva banda, considera que la proposta de l'AIReF s'orienta cap a un altre objectiu «legítim i que ha d'atendre's», però que «no és alternatiu a cobrir els buits de cobertura de la protecció per desocupació». Al seu judici, els motius principals que en el seu moment van justificar la presentació de la ILP sindical, amb l'aval de 710.000 signatures, «no han canviat» i continua sent necessari reforçar la protecció social dels aturats de llarga durada.