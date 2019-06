CaixaBank llança una acceleradora per al comerç i mitjans de pagament

CaixaBank s'ha aliat amb Global Payments i Ingenico Group per llançar una incubadora d'acceleració d'empreses en l'àmbit del comerç i els mitjans de pagament que pretén convertir Barcelona en un ecosistema referent a Europa, similar al que significa la ciutat de San Francisco. La iniciativa, que es posarà en marxa l'últim trimestre d'aquest 2019 amb una inversió inicial de 5 milions d'euros al llarg de tres anys, implica la creació d'una nova compa-nyia participada per CaixaBank (40%), Global Payments (40%) i Ingenico Group (20%) i que s'ha batejat com a Zone2boost.

El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, va destacar ahir que es tracta d'un projecte «molt ambiciós» i que se suma a altres esforços per crear un ecosistema tecnològic a Barcelona referent en comerç i mitjans de pagaments, un sector que viu canvis disruptius.