Afrucat demana si es compleix la llei en el sou dels treballadors

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) va enviar la setmana passada un comunicat per informar que ha demanat al Tribunal de Mediació si s'està complint o no la llei en el salari dels treballadors eventuals a les centrals. En aquest sentit, el sindicat i el Tribunal de Mediació han acordat sotmetre a un tribunal arbitral els dubtes sorgits al voltant del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que han de percebre els treballadors de les centrals. Afrucat apunta que aquesta decisió s'ha pres davant la impossibilitat d'aconseguir la interpretació de la llei que sol·licitava l'associació per part del Tribunal de Mediació, ja que aquest s'ha declarat no competent en la interpretació de les lleis i només ho és en la mediació en les discrepàncies.

Segons el director general d'Afrucat, Manel Simon, «nosaltres no hem vingut a encetar una negociació sobre el preu que han de percebre els treballadors eventuals de les centrals, sinó que volem saber si, d'acord amb els preus fixats pel reial decret, el preu actual que es paga a aquests treballadors compleix la llei», ja que s'han vist algunes discrepàncies.