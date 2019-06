El DARP difon les dades alfanumèriques i gràfiques dels recintes de la DUN 19

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat va informar la setmana passada que, com passa en cada campanya, la Direcció General de Desenvolupament Rural del departament ha actualitzat l'aplicació CROMOS, que permet descarregar les dades de les explotacions agrícoles de la Declaració Única Agrària (DUN) 2019. L'accés a l'aplicació es pot fer a través de l'aplicació DUN.

Agricultura apunta que des de l'any 2005 és possible l'accés a les dades de les explotacions agràries en format alfanumèric i gràfic, fet que permet la millora de gestió de les explotacions i pretén esdevenir una eina al servei tant del sector com dels agricultors a títol individual. Les dades es poden obtenir en múltiples formats pels diferents usuaris i nivells de necessitats: des de la simple descàrrega en format Excel per tenir una llista de les parcel·les declarades fins a descarregar-les en formats gràfics, com ara KMZ de Google Earth o Shapefile per veure-les sobre el terreny en 3D o poder carregar-les al mòbil o tauleta.

El departament avança, al comunicat, que diverses empreses catalanes ja han desenvolupat eines per utilitzar aquestes dades, i ofereixen als seus clients la seva anàlisi de cara a la gestió tecnicoempresarial de l'explotació agrària i les orienten a la planificació i a la presa de decisions a través d'aplicacions específiques per a dispositius mòbils o ordinadors. El DARP apunta que les més de 30.000 visites i 10.000 descàrregues de dades en relació al sector agrari publicades per part del DARP al portal de dades obertes, reflecteixen l'èxit de l'obertura d'aquestes dades.