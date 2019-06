La despesa dels espanyols en bars i restaurants puja el 3,7% el darrer any

La despesa dels espanyols en alimentació va arribar el 2018 als 103.077,41 milions d'euros, xifra que suposa un lleuger increment del 0,5% respecte del 2017, mentre que s'eleva el 3,7% el consum a bars i restaurants, segons es desprèn de l'Informe del consum d'alimentació a Espanya, elaborat pel ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. «S'ha incrementat clarament el valor dels aliments i de les begudes, i sobretot creix el consum fora de la llar, que és el que més es va restringir amb la crisi. Hi ha una correlació directa entre aquest increment i l'augment de la renda disponible a Espanya», va destacar el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, durant la presentació de l'estudi.

En concret, de la despesa total en alimentació, el 66,5% es va destinar al consum domèstic, mentre que el 33,5%, el que suposa 34.539 milions d'euros, al consum fora de la llar. A més, l'informe reflecteix que dins de la llar la despesa va arribar als 68.538,1 milions d'euros, el 1,6% més, a causa de l'augment mitjà del preu, ja que el volum adquirit es va mantenir estable.

En aquest context d'estabilitat en el consum, els productes frescos representen un volum consumit de gairebé el 40% i un valor del 42,9%, i el preu mitjà és superior a la mitjana en alimentació.

Pel que fa al volum, el consum total a Espanya va arribar a la xifra de 33.464,38 milions de quilos, dels quals el 86,1% van ser a la llar, i el 13,9%, fora de casa. Així, cada espanyol va ingerir l'any passat uns 767,87 quilos/litres d'aliments i de begudes, amb una despesa de gairebé 2.600 euros.

Els aliments que suposen un volum més gran en el consum total són les fruites, les hortalisses, les patates fresques, la llet i els derivats lactis, que representen més del 50% dels quilos consumits a les llars d'Espanya. En valor, els espanyols van gastar més en carn i peix, comestibles que representen el 33,6% del pressupost en alimentació a la llar.

La despesa en aliments i begudes fora de la llar va arribar als 34.593,32 milions d'euros el 2018, xifra que suposa un increment del 3,7%, amb un volum que es va situar en els 4.637,4 milions de quilos o litres.

D'aquesta manera, cada espanyol va ingerir durant l'any passat una mitjana de 138,18 quilos/litres, amb una despesa de 1.029,15 euros fora de la llar. «Els espanyols preferim sortir a dinar que a sopar i és clar que som un país on ens agrada celebrar», va destacar el titular d'Agricultura. L'informe mostra que els espanyols s'apunten a la tendència de consum de productes preparats per consumir, com amanides de quarta gamma, plats preparats o càpsules de cafè.