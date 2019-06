El Govern posa en marxa una plataforma que ajuda les empreses a fer plans d'igualtat

La Direcció General d'Igualtat del Govern ha posat en marxa una eina per facilitar a les empreses l'elaboració de plans d'igualtat, obligatori per a totes les compa-nyies amb més de 50 treballadors. La plataforma informàtica inclou elements per fer la diagnosi, el disseny, el seguiment i l'avaluació d'aquests plans. En un acte organitzat a la seu de la patronal Pimec, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va considerar que la implementació d'aquestes mesures són «fonamentals per prevenir, detectar i erradicar discriminacions» en l'àmbit laboral. L'incompliment de la normativa es considera una infracció greu amb sancions a les empreses que poden anar dels 600 als 1.500 euros

La plataforma consta de tres eines: una de diagnosi, una de redacció del pla i una tercera d'avaluació i seguiment dels objectius proposats. En la fase de la diagnosi, les empreses responen a un qüestionari amb preguntes sobre el sou, la salut laboral, la formació i la promoció, i l'organització del temps i cor-responsabilitat de la plantilla. Del conjunt de respostes en surt un informe amb els percentatges de compliment de la normativa en cada àmbit.

Amb aquest estudi en mà, l'empresa pot pactar amb la representació dels treballadors el pla d'igualtat i redactar-lo segons els paràmetres que marcarà la plataforma. De moment, les empreses no tenen l'obligació de registrar el document a la Direcció General d'Igualtat. Els plans d'igualtat es preveuen a la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes aprovada el 2007.

El Govern considera que els plans són la millor eina per lluitar contra la desigualtat laboral de les dones, un col·lectiu que, segons El Homrani, «es va precaritzar durant la crisi i no s'ha beneficiat de la recuperació econòmica, no accedeix amb igualtat de condicions als càrrecs de direcció, i protagonitza la majoria dels contractes a temps parcial».

En la roda de premsa, l'entitat va recordar que l'incompliment de la normativa es considera una infracció greu amb sancions a les empreses que poden anar dels 600 als 1.500 euros i ha posat de manifest que el 60% de les empreses que promouen la igualtat són més competitives, segons estudis de l'Organització Internacional del Treball (OIT).