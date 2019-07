La Cambra de Barcelona encarrega un informe sobre la inversió estrangera per rebatre el de l'Estat

La Cambra de Barcelona elaborarà aquest estiu un estudi sobre les inversions estrangeres a Catalunya per confrontar-lo amb el que elabora l'Estat, que creu no reflecteix la realitat, i n'ha encar-regat un altre per a la tardor sobre els costos d'oportunitat perduts per la falta d'inversions del Govern central.

Aquestes són algunes de les decisions preses ahir pel primer comitè executiu de la Cambra sorgit de les eleccions del mes de maig passat, i que va guanyar amb majoria absoluta la candidatura independentista Eines de País, impulsada per l'ANC.

En declaracions als periodistes, el president de la Cambra, Joan Canadell, va explicar que l'estudi sobre les inversions estrangeres a Catalunya serà el primer que s'elaborarà en aquesta nova etapa, atès que considera important rebatre els números que ofereix el ministeri d'Indústria.



Dades irreals

Segons les estadístiques d'Indústria, la inversió estrangera bruta productiva a Catalunya el 2018 va ser de 2.995 milions d'euros, fet que suposa una caiguda de l'11,78% respecte a l'any anterior.

«Les dades de l'Estat espanyol no responen a la realitat d'allò que està passant», va afirmar Canadell, que va criticar que es considerin inversions el que són simples «canvis accionarials» com l'adquisició d'Abertis per part d'Atlantia.