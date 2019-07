Entra en vigor arreu d'Espanya la nova norma de qualitat del pa

La nova norma de qualitat del pa, que va entrar en vigor ahir, garantirà als consumidors l'adquisició de productes de qualitat perfectament caracteritzats i etiquetats, segons el ministeri Agricultura.

La nova norma preveu requisits més estrictes per considerar un pa integral. També concreta la definició de massa mare i amplia la definició de «pa comú» a altres pans, la qual cosa permet aplicar un IVA reduït del 4% a altres pans que tenien un tipus del 10%.

Aquesta norma va ser aprovada en Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret, el mes d'abril passat. Segons Agricultura, la norma estableix un precedent legal a les normes de qualitat dels aliments, ja que introdueix una fiscalitat positiva.

La norma de qualitat del pa preveu requisits més estrictes per considerar un pa integral, ja que exigeix que el 100% de la farina emprada sigui integral. S'haurà d'indicar el percentatge de farina en l'etiquetatge per als pans integrals o d'altres cereals que no estiguin elaborats de forma exclusiva amb aquest tipus de farines.

També s'hi concreta la definició de massa mare, que es preserva a un tipus d'elaboració que limita l'ús de llevats industrials, i s'estableixen els requisits per utilitzar la denominació «elaborat amb massa mare».

A més, s'introdueix una nova definició del pa comú, que inclou pans elaborats amb un altre tipus de farines diferents de la del blat, amb la qual cosa es permet l'ús de farines integrals.

La norma també estableix que la denominació «pa de llenya» o «pa de forn de llenya» només es pot utilitzar per als pans cuits íntegrament en un forn que utilitzi com a combustible la llenya. A més, la llei indica que el pa comú només es pot vendre en les 24 hores següents a la seva cocció, tot i que excepcionalment n'autoritza la venda passat aquest temps sempre que les existències d'aquesta mena de pa estiguin separades adequadament en el punt de venda i s'indiqui clarament que la cocció s'ha fet fa més de 24 hores.

Segons l'informe del consum alimentari, la compra de pa a Espanya es va reduir un 2% l'any passat, i va caure fins a mínims històrics.

Aquests retrocessos han fet que el valor del mercat del pa disminueixi un 2,2%. Les categories del pa es divideixen en pa fresc integral, normal i sense sal, i pa industrial fresc i sec. El pa fresc normal és el més consumit pels espanyols i, el pa fresc sense sal, el menys consumit.

Un canvi positiu

Els forners del Bages consideren que aquest canvi legislatiu és positiu. El mestre artesà forner manresà Jordi Jorba, propietari del forn Jorba, va afirmar ahir que la norma permetrà distingir més fàcilment el pa de forner de la resta. Per la seva part, la directora comercial de Forn de Cabrianes, Rosa Maria Abadal, va qualificar l'entrada en vigor de la norma de «bona notícia», ja que «dignificarà l'ofici de forner. Els consumidors disposaran d'una informació millor sobre el que compren», va assegurar Abadal.