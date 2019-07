Facua insta Bimbo a canviar la denominació dels pans que comercialitza com a «artesà»

La Federació de Consumidors en Acció (Facua) ha instat l'empresa Bimbo a canviar la denominació de les modalitats de pa de motlle que comercialitza amb el reclam d'"artesà", en considerar que l'empresa vulnera la nova norma de qualitat del pa i també les lleis que regulen la publicitat i la protecció del consumidor. Segons denuncia l'organització, un dia després de l'entrada en vigor del reial decret sobre la norma de qualitat del pa, Bimbo continua fent publicitat al web de tres productes denominats com a "artesans". L'equip jurídic de Facua ha remès un escrit a la multinacional on recorda que només es pot considerar d'elaboració artesana quan "en el procés d'elaboració destaca el factor humà sobre el mecànic", "la producció no es realitza en grans sèries" i "el format de les peces s'ha de fer, totalment o parcialment, de forma manual de manera que s'obtingui un resultat final individualitzat".

Segons l'associació, és "evident" que en tractar-se d'una producció industrial massiva, els pans que Bimbo s'anomena "estil artesà" no compleixen amb els requisits que estableix el Reial Decret que regula la qualitat del pa i incorre en publicitat enganyosa.

La nova norma de qualitat del pa assenyala que els productes elaborats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor es poden comercialitzar fins que s'esgotin les existències, incloses les etiquetes i envasos retolats adquirits prèviament.

Amb tot, apunta Facua, això no justifica que Bimbo no hagi actualitzat els etiquetatges ni la publicitat dels pans del web. Per això, l'organització ha demanat a la multinacional que modifiqui "immediatament" la denominació comercial dels seus productes i deixi d'utilitzar el reclam "artesà". Si no és així, Facua emprendrà accions legals contra l'empresa.