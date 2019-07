El santpedorenc Bruno Moya comercialitzarà les seves ulleres de realitat mixta

arxiu particular

A l'esquerra, Bruno Moya, en una demostració de les Glassear arxiu particular

El jove emprenedor santpedorenc Bruno Moya ja ha trobat una empresa que aposti pel seu projecte Glassear, unes ulleres de realitat mixta que, com ja va explicar el gener Regió7, permeten a l'usuari interactuar-hi mitjançant hologrames. La saragossana DeuSens, especialitzada en el desenvolupament d'experiències sensorials augmentades, comercialitzarà a partir del setembre d'enguany el dispositiu dissenyat per Moya, en el qual ha treballat durant quatre anys.

El principal avantatge competitiu de Glassear respecte d'altres ulleres de realitat mixta, com ara les Microsoft HoloLens o les Magic Leap One, és el preu. Aquests dispositius tenen un preu de venda al públic de com a mínim 2.000 euros, i en canvi les Glassear en costaran menys de 100.

Ara per ara, però, les Glassear només es comercialitzaran a l'engròs. «Vendrem paquets d'almenys 250 ulleres a un preu de 25 euros per unitat, de moment només a empreses», puntualitza Álvaro Monzón, cofundador de DeuSens. En funció dels resultats d'aquesta primera campanya de comecialització, DeuSens decidirà si també les vendrà a clients particulars o no.



Interacció

Segons Moya, la clau del baix preu de les Glassear, que tenen les mateixes característiques que les HoloLens i les Magic Leap One, és que utilitzen el telèfon intel·ligent de l'usuari com una extensió del dispositiu. Les Glassear permeten que l'usuari interaccioni amb els hologrames generats pel programari amb la veu, les mans i la vista, com si fossin objectes físics. Les Glassear tenen un camp de visió de 45 graus verticals i 75 graus horitzontals.

El funcionament de les Glassear és fàcil i intuïtiu. Per activar-les, només cal obrir la pestanya superior del dispositiu i col·locar-hi el telèfon mòbil amb l'aplicació oberta. La càmera de l' smartphone ha de quedar fixada a l'obertura del casc perquè mostri a l'usuari l'entorn real que l'envolta. A part de projectar hologrames en l'espai, les Glassear també emeten sons en l'espai associats als hologrames. «Gràcies a aquesta funció, pots saber si tens un holograma al darrere, o si és més lluny o més a prop», explica Moya, que es mostra esperançat en les enormes possibilitats de la visió digital i la realitat augmentada.



Un currículum extraordinari

Amb només 17 anys, Moya té un currículum acadèmic i professional extraordinari. L'emprenedor santpedorenc, que el juny va acabar el segon curs del batxibac a l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós i que a la tardor té previst començar el grau en Enginyeria Informàtica, ja ha fet pràctiques al Centre de Visió per Computador de la UAB, una institució de recerca líder en el seu camp. Moya farà la presentació oficial de les Glassear dissabte vinent a 3/4 de 5 de la tarda a la Maker Faire de Santiago de Compostel·la, una de les fires d'innovació i noves tecnologies més importants del món.