Eurecat i Condals fan una jornada sobre inspecció de soldadura

Una trentena d'empreses i professionals van participar ahir a la jornada organitzada per l'empresa Acabados de Fundición, que pertany al Grup Condals, i Eurecat Manresa sobre inspecció de soldadura per tècniques no destructives, per analitzar els criteris de qualitat del procés i donar a conèixer a empreses i professionals els diferents sistemes d'inspecció per assegurar-ne els resultats. La jornada es va inscriure en el marc de la cooperació estable entre Acabados de Fundición i Eurecat per a l'aportació de recursos capdavanters i capacitats professionals d'alta especialització.