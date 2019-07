CCOO convoca una jornada de vaga a Renfe per al proper 15 de juliol

CCOO ha convocat una jornada de vaga per al 15 de juliol, coincidint amb la temporada estival, per exigir més ocupació, menys jornada i una consolidació salarial, i en protesta pel que consideren un incompliment de la companyia en aspectes essencials de l'últim conveni col·lectiu.

En cas que continuï aquesta situació, el sindicat no descarta noves convocatòries d'aturs laborals durant el mes d'agost a Renfe, que podrien estendre's a Adif si les negociacions en curs sobre mobilitat, ocupació i externalitzacions segueixen bloquejades.

Segons va subratllar ahir el secretari general del Sector Ferroviari de FSC-CCOO, Manuel Nicolás Taguas, l'operadora incompleix les tres matèries troncals en els quals es fonamenta el conveni, com són l'ocupació, la jornada i el salari. En aquest sentit, va asse-nyalar que la renovació, el rejoveniment i el reequilibri de gènere en l'ocupació ferroviària, i l'autorització del 105% de la taxa de reposició, que suposaria més contractacions que jubilacions i desvinculacions, queda «tergiversada» per la direcció de Renfe.

Així, el sindicat agrega que el fet que no es generi ocupació en el Grup Renfe queda demostrat pels números de l'empresa, que el 30 de setembre del 2018 va informar al Comitè General d'Empresa que la plantilla era de 13.694 treballadors, mentre que l'agost del 2017 aquesta xifra va ascendir a 13.723.

«No estem d'acord amb aquesta maniobra. Això ens porta al fet que Renfe no pugui atendre, amb la deguda qualitat, el servei de transport ferroviari i s'incrementin les incidències en el trànsit fer-roviari», va subratllar.

D'altra banda, CCOO remarca la preocupació del personal ferroviari pel fet que Renfe apliqui, «de manera unilateral», l'acord recollit en el conveni col·lectiu de reduir la jornada a 37 hores i mitja de mitjana. «Ho ha fet al seu lliure albir donant lliures els dies 24 i 31 de desembre i reduint la jornada 17 minuts. Això és una aixecada de camisa a les treballadores i treballadors ferroviaris i no ho consentirem», va destacar Taguas. Així mateix, va apuntar que la convocatòria de vaga també respon al fet que no s'inclogui en la massa salarial i, per tant, no es faci consolidable l'increment salarial del 0,5% derivat de la productivitat del 2017 i el 2018.

CCOO reitera, a més, que mantindrà oberta les vies de diàleg i assenyala que aquestes mobilitzacions són l'última sortida contra una gestió que qualifiquen de «dictatorial» en les relacions laborals.