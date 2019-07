Els experts preveuen un creixement de la impressió 3D a mitjà termini

La impressió en tres dimensions és una tecnologia que experimentarà un creixement important a mitjà termini. Aquesta és una de les conclusions de la sessió sobre l'aplicació de la impressió 3D a la indústria que va celebrar-se ahir al matí a la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa en el marc del cicle de jornades «L'empresa del demà».

El gerent de programes estratègics d'ACCIÓ, Tomàs Megía, va destacar que Catalunya té un ecosistema industrial d'impressió 3D «molt potent» i va assegurar que aquesta tecnologia «cada vegada serà més rendible en produccions a gran escala i tindrà un paper clau en sectors com l'automoció, la medicina i la indústria aeroespacial. Megía va assegurar que el Govern de la Generalitat «acompanya les empreses que volen aplicar la tecnologia en els seus processos productius».



Personalització

Albert Giralt, director general de l'empresa Avinent, amb seu a Santpedor, va explicar com treballa la unitat de negoci de l'empresa especialitzada en impressió 3D per al sector mèdic. Giralt va apuntar que la direcció de l'empresa ha decidit personalitzar al màxim la producció per cobrir necessitats concretes dels hospitals mitjançant l'ús, entre d'altres tecnologies, de la impressió 3D.

Avinent, que aplica aquesta tecnologia en la producció de productes implantables, guies quirúrgiques i models anatòmics, ha hagut d'incorporar perfils professionals nous a la plantilla, com ara enginyers biomèdics, per adaptar l'empresa als processos productius que utilitzen la impressió 3D.

Per la seva banda, el cap de projectes de la fira Industry, Antoni Camí, va afirmar que l'ús de la impressió 3D en la indústria esdevindrà una realitat «sempre que el model de negoci ho justifiqui». Camí va destacar que els últims anys «cada vegada més empreses han incorporat la impressió 3D en els processos de producció», una tecnologia que abans només s'utilitzava en processos de prototipatge. A més, Camí va remarcar que, perquè la impressió 3D esdevingui una tecnologia rendible, cal que les empreses assoleixin «volums de producció importants», que ampliïn «els materials utilitzats» i que «tinguin cura de la seguretat digital». «També caldrà estandarditzar processos, trobar talent i analitzar tot el procés de fabricació de manera global», va afirmar Camí.

Finalment, va intervenir en el debat Francisco Parejo, director comercial regional de Renishaw, una empresa amb seu a Gavà i oficines a 35 països especialitzada en la fabricació additiva i líder mundial en sistemes de mesura de precisió. Parejo va afirmar que el sector areoespacial és el que es preveu que creixerà més a mitjà termini en l'ús de la tecnologia 3D.

Una seixantena de participants d'empreses del territori que treballen en aquest camp o bé que tenen interès en començar a utilitzar aquesta tecnologia van escoltar amb atenció les intervencions dels ponents. El cicle de jornades «L'empresa del demà» continuarà a partir del setembre amb noves sessions.