El Govern fa una guia per aplicar la igualtat entre dones i homes a les empreses

El ple del Consell de Relacions Laborals ha elaborat una guia per orientar en la detecció i la correcció de possibles desigualtats retributives entre homes i dones.

L'eina rep el títol de «Guia per a l'aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones» i ha estat elaborada pel grup tècnic de bretxa salarial del Consell, integrat per representants del departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec.

La guia defineix i mesura la bretxa salarial, explica les causes que la provoquen i els seus efectes al llarg de la vida professional dels treballadors i les treballadores. Es dirigeix a empreses i treballadors i els fa una sèrie de recomanacions per identificar aquesta bretxa, implantar un pla d'acció i fer-ne el seguiment. El document recorda que totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat dins de les seves estructures i a adoptar mesures per prevenir qualsevol tipus de discriminació.