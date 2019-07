El sector del vehicle connectat factura 4.150 milions d'euros a Catalunya

El sector del vehicle connectat a Catalunya factura uns 4.150 milions d'euros i dona feina a 9.700 persones, segons les dades d'un estudi elaborat per ACCIÓ. En total, hi ha 71 empreses que es dediquen a aquest sector, que es considera consolidat perquè la majoria, el 62%, ja tenen més de 10 anys d'experiència.

El 70% de les companyies són pimes, i la meitat són també exportadores. Es tracta d'empreses fabricants de cotxes i motos connectades, proveïdors de components dels vehicles que es poden digitalitzar, com frens o retrovisors, enginyeries, desenvolupadors d'apps i sensors, i gestors de telecomunicacions.

L'estudi també explica que el 2025 el 60% dels vehicles que circularan al món estaran connectats, cosa que demostra la importància d'un sector estratègic en la indústria automobilística. De fet, es calcula que el 2023 les vendes mundials de vehicles connectats ja superaran els 72 milions d'unitats, un augment del 200% respecte a les xifres del 2015.

Així, i segons l'informe, el vehicle del futur serà «autònom, elèctric, compartit i connectat». Això vol dir que el cotxe intercanviarà dades amb la infraestructura i també amb altres vehicles de la carretera, ja que disposarà de tecnologies innovadores com big data, intel·ligència artificial per millorar la conducció i automatitzar-la, l'opció d'accedir a Internet i connectar-se amb l'entorn, ciberseguretat, etc.

Actualment, la principal aplicació de la connectivitat en l'automoció és la seguretat viària, ja que el vehicle disposa de sistemes de monitorització i assistència a la navegació (el pilot de manteniment de carril), mecanismes anticol·lisió (la frenada d'emergència), trucades d'emergència automàtiques en cas de sinistre i la capacitat de dur a terme una diagnosi del vehicle en temps real.