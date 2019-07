El tràfic de contenidors del Port de Barcelona creix el 8%

El tràfic de contenidors al Port de Barcelona ha crescut el 8% fins al mes de maig passat en comparació del mateix període de l'any passat, fins als 1,44 milions de TEU. En aquest apartat, els segments d'activitat amb un comportament més positiu són els transbordaments (contenidors descar-regats per tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final), que han crescut el 18%, i les importacions, que augmenten el 6%.

En canvi, els contenidors d'exportacions moderen el seu decreixement acumulat (-6%) després que el maig fos molt positiu, amb un increment mensual del 18%. Entre els països més dinàmics en els seus intercanvis amb el Port de Barcelona destaquen Tailàndia (+14,4%), Estats Units (+7,6%), Japó (+7%) i Xina (+4,7%).

El tràfic total del Port, que inclou tots els segments de càrrega, ha registrat 28,6 milions de tones, un resultat que suposa un increment del 2%, amb relació a l'any anterior. Concretament, els líquids a granel han augmentat un 5%, sobretot per l'increment d'hidrocarburs com el gasoil (+30,6%) i el gas natural (+23%); a més d'altres productes com els biocombustibles, que han augmentat de manera molt significativa (+123%). En canvi, s'ha produït una baixada dels sòlids a granel del 12% respecte al mateix període de l'any anterior.

Les autopistes del mar que connecten Barcelona amb diverses destinacions d'Itàlia i del nord d'Àfrica han transportat 62.903 unitats de transport intermodal (UTI, equivalents a camions, plataformes o remolcs). Aquesta xifra es tradueix en un lleuger descens (-2,3%) respecte al 2018.

Augment de passatgers

D'altra banda, el Port de Barcelona ha rebut 1.355.493 passatgers, el 2% més que en el mateix període de l'any passat. Una xifra que augmenta a causa de l'increment d'usuaris de ferris de línies regulars (+10,7%), que arriben als 440.377 passatgers. En canvi, els creueristes (915.116 persones) baixen el 2% respecte al 2018.