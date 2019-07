La CNMC exigeix a bancs, Enagás i Escal tornar 368 milions pel magatzem Castor

Banc Santander, CaixaBank, Bankia, Enagás i Escal UGS hauran de reintegrar al sistema de gas natural 368,4 milions d'euros que van percebre pel magatzem de gas Castor, situat davant les costes de Vinaròs, paralitzat el 2013 després dels sismes registrats a la zona.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va anunciar ahir que ha acordat la revisió d'ofici de diverses liquidacions d'activitats regulades del sector del gas natural relacionades amb el magatzem subterrani Castor, en concret les dels pagaments realitzats a aquestes cinc entitats.

El Tribunal Constitucional va declarar el desembre del 2017 la nul·litat i inconstitucionalitat dels efectes econòmics del reial decret llei del 2014 que va establir la indemnització a Escal UGS –participada per ACS i concessionària del magatzem Castor– per la paralització del projecte. El Govern central va suspendre el setembre del 2013 l'activitat d'injecció de gas al magatzem subterrani Castor, després de registrar-se centenars de sismes a la zona, i l'octubre del 2014 va acceptar mitjançant un decret llei la renúncia d'Escal UGS a la concessió de la instal·lació. Com a conseqüència d'això, l'Executiu, mitjançant l'esmentat reial decret llei, va establir una indemnització de 1.350,7 milions per a la companyia, quantitat que s'havia de carregar en el rebut del gas durant 30 anys.

Santander, CaixaBank i Bankia van adquirir el dret de cobrament de la indemnització abonada a Escal UGS.