Amazon fa 25 anys: de llibreria digital a la botiga per a tot

Jeff Bezos va registrar Amazon, llavors sota el nom de Cadabra, després d'haver observat que l'ús d'Internet s'estava disparant amb pujades anuals del 2.300%. Va triar llibres com el millor producte per vendre on-line perquè podia fer un catàleg de 3 milions d'exemplars

mazon fa 25 anys, en els quals ha passat de ser una pionera llibreria digital a la plataforma de comerç electrònic més gran del món, la «botiga per a tot» que va imaginar el seu fundador, Jeff Bezos, i que l'ha portat a convertir-se en la persona més rica del planeta.

Bezos va registrar Amazon (llavors sota el nom de Cadabra, que va canviar més tard en assemblar-se massa la seva sonoritat a la paraula «cadàver» en anglès) el 5 de juliol del 1994, després d'haver observat durant la seva prèvia ocupació a Wall Street que l'ús d'Internet s'estava disparant amb pujades anuals del 2.300%.

«Al principi vaig triar llibres com el millor producte per vendre on-line després d'elaborar una llista de 20 possibilitats. Amb més de 3 milions de llibres impresos, podia construir una llibreria digital que no podria haver existit de cap altra manera», va explicar Bezos en una entrevista el 1997.

Els responsables de la firma Xsellco, de suport i assessorament sobre comerç electrònic, assenyalen que a Amazon es van adonar «ràpidament» de la importància de diversificar els seus productes, la qual cosa els va portar a invertir en llibres i lectors electrònics, i es va convertir així «en una superpotència editorial i de vendes».

L'èxit inicial en el sector editorial els va obrir les portes al comerç amb tota classe de productes i, poc més de dues dècades després, Amazon és un portal on pot trobar-se de tot: des de mobiliari fins a vestits, sabates i videojocs.

La companyia dona feina a prop 650.000 persones arreu del món i és la segona empresa amb més capitalització borsària dels Estats Units, només darrere de Microsoft, de la qual curiosament és veïna, en tenir ambdues la seu a l'estat de Washington (nord-oest dels EUA).

«L'obsessió pels clients, la seva visió a llarg termini i la voluntat d'innovar són les forces que han portat Amazon a l'èxit», van dir a Efe fonts de Xsellco, i van recordar que l'estratègia de Bezos sempre ha estat prioritzar la inversió de qualsevol guany a l'empresa abans que repartir beneficis. Aquesta pràctica va contribuir que Amazon passés diversos anys en números vermells i que, quan finalment va poder deixar enrere les pèrdues, a principi dels 2000, els beneficis fossin relativament baixos durant molt temps.

No obstant això, l'estratègia es va demostrar encertada a llarg termini i ha portat la companyia a controlar en l'actualitat gairebé la meitat del comerç electrònic als Estats Units i una bona part del pastís mundial. «Continua havent-hi un potencial enorme. Amb menys del 15% de totes les vendes a Internet en aquests moments, aquest percentatge només pot incrementar-se», van indicar a Xsellco.

Malgrat aquest domini destacat en el comerç on-line, la companyia de Seattle ha redoblat en els últims anys la seva aposta per diversificar i s'ha ficat de ple en terrenys com els serveis de computació en núvol amb Amazon Web Services (AWS), també gran dominador del mercat en aquest sector. A més, ofereix entreteniment per streaming amb Amazon Music i Prime Vídeo, està invertint amb força en robots i intel·ligència artificial, insinua d'entrar en el món dels serveis sanitaris i el 2017 va comprar la popular cadena de supermercats dels Estats Units Whole Foods.

És precisament la presència d'Amazon en tants camps diferents i el fet que en diversos ocupa una posició de domini en el mercat el que ha portat els reguladors de tot el món a incrementar l'escrutini sobre l'empresa els últims temps, i ha rebut fins i tot acusacions de pràctiques monopolístiques o d'atacs a la lliure competència. Bezos, per part seva, ha passat a ser un dels executius més coneguts al món, considerat l'home més ric per Forbes, amo de l'històric diari The Washington Post i, els últims mesos, un habitual a la premsa del cor.

«Amazon no és únicament la força dominant al comerç electrònic en aquests moments, sinó que ho és del comerç en general», van remarcar a Xsellco.