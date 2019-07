Unió de Pagesos demana més mesures per evitar la PPA

?El sindicat Unió de Pagesos va fer dimecres una roda de premsa on va celebrar l'aprovació del Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. En paral·lel, el sindicat va aprofitar l'acte per demanar que s'extremin les mesures de bioseguretat en el sector porcí català davant l'amenaça de la Pesta Porcina Africana (PPA) que ja es troba a Europa, segons es va informar fa uns mesos.

Unió de Pagesos aposta perquè les granges i els escorxadors catalans extremin les mesures de bioseguretat, cosa que servirà també davant d'altres malalties. D'altra banda, l'organització exigeix al departament d'Agricultura que engegui un pla de correcció de les poblacions de porc senglar i que declari l'emergència cinegètica allà on sigui necessari. Així mateix, el sindicat considera que el departament hauria de determinar un pressupost per a totes les mesures previstes en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica 2017-2018 relatives al porc senglar. UP subratlla que cal un control exhaustiu a la importació d'animals vius, tant per a engreix com per a sacrifici. En aquest sentit, el sindicat demana a les empreses del sector que no busquin garrins fora de l'Estat per augmentar el cens d'engreix perquè així evitaran importacions d'animals vius.

Amb l'objectiu d'afavorir la producció de garrins i evitar moviment de bestiar, el sindicat proposa mesures per protegir les granges de mares. D'aquesta manera, el sindicat afirma que caldria concretar mesures de bioseguretat a explotacions d'engreix situades a menys d'un quilòmetre d'una granja de mares i limitar l'origen dels engreixos d'aquestes granges a un sol origen. UP diu que cal adoptar mesures per assegurar la continuïtat de les granges de mares, ja que assegurar la producció de garrins evitaria la seva consegüent importació.