El Govern de la Generalitat dissenya un pla estratègic per enfortir la competitivitat del sector de l'automoció català

El Govern català va obrir ahir el diàleg amb el sector de l'automoció per consensuar les línies estratègiques d'un pla que n'enforteixi la competitivitat, una iniciativa urgent davant els canvis que inquieten una indústria que ocupa 143.000 persones a Catalunya.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va presidir la primera trobada, que va tenir lloc a la seu del departament amb representants del sector, dels sindicats CCOO i UGT i de les patronals Foment de Treball i Pimec.

A aquesta reunió en seguiran d'altres amb altres agents del sector, com les grans companyies amb fàbriques a Catalunya (Seat i Nissan) i amb les representants de la indústria auxiliar. Chacón va subratllar-hi la necessitat de disposar com més aviat millor d'aquest pla perquè «si no actuem ara, potser sí que d'aquí a poc temps ho hauríem de lamentar».

Conscient que el sector està sotmès a canvis disruptius que podrien complicar-ne la viabilitat, la consellera va assenyalar: «Focalitzarem els esforços en els llocs de treball que poden perillar i en com es reorienten, i en la cadena de valor, on hi ha moltes empreses que es poden veure afectades per la transformació del sector».

Chacón va explicar que el Govern impulsarà una oficina de transformació de la indústria de la mobilitat per acompanyar les empreses en el procés de transició cap a la mobilitat del futur i fomentar la captació d'inversió per a les plantes que fabriquen a Catalunya.