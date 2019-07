Un jutge avala que es descompti el sou a treballadors que fan tard a la feina

Un jutge de la sala social de l'Audiència Nacional ha avalat que les empreses descomptin el sou als treballadors que entrin tard a la feina i desestima així una demanda de la CGT, a la qual s'hi van adherir diversos sindicats, contra la companyia Contact Center Attento Llamadas. La representació sindical també reclamava la devolució de les diferències retributives que haguessin pogut ocasionar aquestes pràctiques. Segons la sentència, que es resti el salari al treballador que entra tard al seu lloc de treball no suposa una multa ja que «quan no existeix una efectiva prestació de serveis per part del treballador no es merita cap salari més enllà dels casos previstos legal o convencionalment», i afegeix que no es pot reclamar la part del sou «per períodes de temps per ínfims que siguin» en què l'empleat no fa la seva feina. L'empresa demandada és una multinacional amb una mitjana de 10.000 treballadors. En el conveni col·lectiu signat el 30 de maig del 2017 s'estableix una jornada ordinària anual de 1.764 hores, unes 39 hores a la setmana.