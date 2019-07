Les vendes per Instagram seran una arma de doble tall per al petit comerç

Les vendes directes a través d'Instagram seran una arma de doble tall per als petits comerciants que, d'una banda potser augmentaran les transaccions, però d'una altra perdran accés a informació valuosa dels seus clients, segons l'expert en comerç electrònic William Harris.

Si la xarxa social propietat de Facebook tira endavant els seus plans per convertir-se en un portal de vendes a més d'una plataforma per compartir imatges, tal com va revelar recentment el nou cap del servei, Adam Mosseri, els usuaris podrien comprar productes directament sense haver d'abandonar Instagram. L'expert va explicar com, en l'actualitat, quan un internauta veu a Instagram una cosa que li agrada, accedeix al lloc web de l'empresa venedora. Si la totalitat de la transacció -fins i tot el pagament- té lloc a Instagram, el comerciant només podrà tornar a dirigir-se al client amb la xarxa social com a intermediària.