L'ocupació d'enginyer és la més ben posicionada al mercat de treball bagenc

La feina d'enginyer és la més ben posicionada al mercat de treball del Bages, segons un barem elaborat per l'Observatori del Treball Productiu i el Mercat Laboral de la Generalitat que té en compte els contractes de treball signats, la seva qualitat i les persones demandants a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). En segon lloc, la més ben posicionada a la comarca és l'ocupació de tècnics d'operacions de sistemes informàtics, seguida d'altres metges especialistes, miners i altres operadors d'instal·lacions mineres i artistes i dissenyadors de programari. Així, durant el darrer any s'han contractat a la comarca dinou enginyers del subgrup 2439 del CNO (que no inclou els agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i TIC), el 52,6% dels quals han estat indefinits. La durada mitjana dels contractes temporals d'aquest sector és de 255 dies.

La conselleria de Treball va presentar ahir «Treball per ocupacions», un portal web que informa sobre diferents ocupacions i les classifica. El rànquing, dissenyat per ajudar els ciutadans a decidir sobre la seva feina, agrega 850.000 milions de dades sobre 500 feines. Per cada ocupació, proporciona indicadors sobre l'evolució i la qualitat de la contractació i sobre el perfil dels demandants de la feina. A més, l'índex permet ordenar les ocupacions de millor a pitjor posicionades, d'acord amb tres criteris: contractació laboral, qualitat, i demandants. L'eina ha construït l'índex de les ocupacions millor posicionades ponderant amb un pes del 40% els indicadors sobre la contractació laboral, del 35% la qualitat dels contractes i del 25% els demandants en el SOC. El web mostra l'acumulat de dades dels últims 12 mesos i l'evolució en els últims quatre anys de les feines incloses en la classificació nacional d'ocupacions (CNO-2011).

Segons aquesta web, al Berguedà són els analistes de sistemes els més ben posicionats, seguits d'altres treballadors d'obres estructurals de la construcció, altres ocupacions elementals, tècnics de tractament de residus, aigües i altres similars i altre tipus de personal de neteja. En el cas del Solsonès, el primer lloc l'ocupen els auxiliars d'infermeria d'atenció primària, seguits dels administratius amb atenció al públic, empleats domèstics, cuiners assalariats i conductors assalariats de camions.

Els tècnics d'operacions de sistemes informàtics són els primers posicionats a l'Anoia, i els segueixen els operadors d'instal·lacions de transformació de metalls, els metges de família, els peons agropecuaris i els analistes de sistemes. En el cas del Moianès, els cinc primers treballs del rànquing l'ocupen: altres ocupacions elementals, programadors informàtics, treballadors de conservació de fruites i hortalisses, treballadors de tractament de llet i elaboració de lactis i professors d'ensenyament primari. A la Cerda-nya, el top five està ocupat per tècnics de la construcció, operadors de grues, muntacàrregues i moviment material, vidriers, conductors assalariats de camions i altre tipus de personal de neteja. Per la seva banda, a l'Alt Urgell, les ocupacions més ben posicionades són tècnics d'operacions de sistemes informàtics, professionals del treball i l'educació social, programadors informàtics, operadors de maquinària agrícola mòbil i treballadors d'activitats ramaderes, bestiar i boví.

En el conjunt de Catalunya, els especialistes de bases de dades i xarxes informàtiques, els enginy-ers, els analistes i dissenyadors de programari són les tres professions més ben posicionades.



Eina «amb profunditat»

Amb aquest nivell de «profunditat» no es coneix cap portal d'orientació similar, va assegurar ahir el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una atenció als mitjans després de presentar l'eina. «Ens volem assegurar que una persona quan agafa l'objectiu d'orientar-se o reorientar-se en el mercat laboral tingui clar quines són les ocupacions més demandades, quina és la qualitat de les ocupacions i que la informació la tingui a tot el territori», va afirmar.

Per al conseller, aquest portal web, que mostra gràficament la distribució dels contractes signats segons sexe, edat, nacionalitat, nivell formatiu, activitat econòmica, i es compara amb el global de contractes, representa un «pas més enllà» a l'hora de gestionar i d'oferir la informació del Departament de Treball per donar suport als orientadors i a les persones que estan a l'atur i més en un mercat que canvia «permanentment». «Ara mateix la millor manera d'apoderar el ciutadà és una bona qualificació personal i amb bones eines per requalificar-se», va concloure el conseller.