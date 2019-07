El president del comitè de Seat diu que el Govern «arriba tard» amb el pla d'automoció

El president del comitè d'empresa de Seat i dirigent d'UGT, Matías Carnero, va assegurar ahir que el Govern «arriba tard» amb el pla que ha començat a disseny-ar per donar suport al sector de l'automoció i va qualificar de política «d'aparador» la iniciativa de la Conselleria d'Empresa. «Fa un any que vam exigir a la Generalitat que es posés les piles. El Govern central està sent més actiu. Els pròxims anys seran complexos i pot donar-se una reducció de la mà d'obra en un sector que dona feina a milers de treballadors a Catalunya», va alertar Carnero. El dirigent sindical, que ocupa la presidència de la UGT de Catalunya, va expressar la seva desconfiança respecte al pla que ha anunciat la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i que pretén enfortir la competitivitat de la indústria de l'automoció i la mobilitat amb vista als reptes que té plantejats. El Govern va obrir dilluns el diàleg amb el sector, en concret amb representants de CCOO i UGT i de Foment i Pimec.