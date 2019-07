La superfície visada a Catalunya creix el 5,5%, la meitat que un any enrere

El primer semestre del 2019 s'ha tancat amb 2.375.135 metres quadrats visats, 124.642 m2 més que el primer semestre del 2018, el que suposa en percentatge el 5,5%, segons l'informe presentat ahir pel Col·legi d'Arquitectes. L'increment percentual s'ha reduït gairebé a la meitat respecte del primer semestre del 2018, una evolució que respon, segons els arquitectes, «al fet que en els anys anteriors els projectes de mida més gran (de més de 10 mil m2) eren els principals responsables de l'augment de la superfície visada. Aquest semestre, per contra, no ha estat així».

L'informe conclou que els projectes petits i mitjans guanyen força, un augment que «caldrà veure si es consolida en els propers mesos, fet que podria indicar un creixement més estructural per a la professió i el sector», segons els arquitectes. En total s'han visat 4.691 projectes, un 8% més que el primer semestre del 2018. Enguany s'han visat 35 projectes de gran envergadura (de més de 10.000 m2), un 7% menys de superfície que el primer semestre de l'any anterior. Pràcticament la totalitat d'aquests projectes correspon a obra nova, només un 2% de la superfície visada correspon a gran rehabilitació.

L'informe revela que el creixement «es defineix per la millora de l'obra nova i l'empitjorament, de forma continuada des del 2017, de la rehabilitació». Respecte del mateix semestre del 2018, l'obra nova puja el 10,5% i, per contra, la rehabilitació baixa el 8,2%. «Quan l'obra nova va millor, pitjor va la gran rehabilitació, i aquest fet ja ha esdevingut una tendència alarmant», diuen els arquitectes. D'altra banda, el creixement no és homogeni per a tot el territori. En general es produeix creixement a tot el territori, exceptuant la demarcació de Girona i la ciutat de Barcelona, que baixen el 30% i el 24%, respectivament. Amb tot, en cap cas s'observa una tendència clara, «ja que cada demarcació té fluctuacions dins del mateix semestre i tampoc s'identifiquen comportaments similars si comparem les dades amb els anys immediatament anteriors», diu el Col·legi.

A les comarques centrals, s'han visat 115.330 metres quadrats durant els sis primers mesos de l'any, el que suposa un increment interanual del 2%.