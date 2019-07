Euromoney situa CaixaBank i BBVA entre els millors bancs del món

CaixaBank ha obtingut els reconeixements de millor banc a Espanya, millor banca responsable a Europa Occidental i millor transformació bancària a Europa Occidental corresponents a l'any 2019 per la revista britànica Euromoney. En els mateixos guardons, el BBVA ha merescut el premi de millor banc en inclusió financera del món, millor banc digital d'Europa Occidental, millor banc en finances sostenibles d'Amèrica Llatina, millor banc transaccional d'Amèrica Llatina i millor banc d'inversió de Mèxic. Els guardons es van lliurar ahir en una gala celebrada a Londres.

Els Awards for Excellence d'Euromoney destaquen les entitats líders no només per la seva rendibilitat financera, sinó també, entre d'altres factors, pel seu creixement, la seva evolució positiva en comparació amb la competència, la seva capacitat d'adaptació a les condicions canviants del mercat i les noves necessitats dels clients i la seva recerca de l'excel·lència.