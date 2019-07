La planta de Seat a Martorell és la primera fàbrica de l'Estat en rebre components mitjançant drons

La planta de Seat a Martorell es va convertir ahir en la primera fàbrica de tot l'Estat en rebre components a través de dron. Es tracta d'un servei pioner que uneix el centre logístic que té el grup Sesé a Abrera amb la fàbrica de Seat de Martorell mitjançant l'ús de drons. El projecte pilot es realitza sota la supervisió de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), continuarà de manera experimental amb diverses circulacions al dia, i a partir d'ara proveirà de volants i coixins de seguretat les línies de muntatge de Seat. Segons explica Seat en un comunicat, la incorporació de drons millorarà la flexibilitat de les línies de producció, en connectar els poc més de dos quilòmetres que separen totes dues instal·lacions per al subministrament ràpid de peces «just a temps» en només 15 minuts, un procés que ara es realitza a través de camió i dura una hora i mitja. El vicepresident de Producció i Logística de Seat, , assegura que el vol d'ahir és «el primer pas per transformar la cadena de subministrament en la indústria de l'automòbil» i opina que «el subministrament amb drons revolucionarà la logística, ja que, per exemple, en el cas de Seat reduirà al 80% el temps de subministrament».

El conseller delegat del Grup Sesé, Ángel Pueyo, diu que el projecte «és una mostra clara de la nostra vocació per estar a l'avantguarda en innovació i desenvolupament de processos».