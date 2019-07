Alerta: l'oli d'oliva verge pot costar el doble en funció de l'establiment

L'associació de consumidors Facua ha detectat diferències de fins el doble de preu en les ampolles d'oli d'oliva verge. En un comunicat, Facua ha observat diferències de fins a tres euros el litre entre l'ampolla d'un litre més cara i la més econòmica després d'analitzar els preus de 42 marques en cinc cadenes de supermercats. Segons l'estudi, hi ha diferències de fins a 6,10 euros per litre. Així, els preus de l'oli d'oliva verge extra en els envasos d'un litre d'una mateixa marca van dels 2,99 euros si es ven en una cadena als 5,99 en una altra cadena. En els envasos de cinc litres, la diferència arriba als 2,40 euros i en el cas dels de tres litres és on es registra la diferència de 6,10 euros.

L'associació ha reclamat a les administracions que facin inspeccions sobre la qualitat i sobre el preu ja que en alguns casos grans superfícies comercials "fan servir l'oli d'oliva com a producte ganxo incorrent en pràctiques il·legals de vendes a pèrdues, que impliquen una competència deslleial i un greu prejudici als productors".