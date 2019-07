El personal de terra d'Iberia farà vaga el 27 i 28 de juliol a l'aeroport del Prat

El personal de terra d'Iberia a l'aeroport de Barcelona ha convocat vaga pel cap de setmana del 27 i 28 de juliol, un dels més intensos pel volum de viatges en plena operació de les vacances d'estiu. Els treballadors denuncien la «manca de diàleg» de la direcció davant de la «sobrecàrrega de treball de la plantilla», que formen unes 2.000 persones, així com també la manca de personal per cobrir les necessitats reals davant l'augment de feina al Prat.

A més, també denuncien els «incompliments sistemàtics» amb els acords assolits l'any passat, i que van permetre desconvocar, aleshores, una vaga de quatre dies. El personal d'Iberia Barcelona gestiona prop del 65% de les operacions de personal de terra a l'aeroport del Prat.

A través d'un comunicat de la UGT, el sindicat majoritari al comitè d'empresa d'Iberia Barcelona va anunciar ahir la convocatòria de vaga. Segons denuncia el comitè d'empresa del personal de terra, els principals problemes que els porten a convocar una aturada són la manca de contractació estable, la necessitat d'incrementar la plantilla eventual o l'ús «indiscriminat» de les hores extra d'obligat compliment.

«L'any passat l'empresa es va comprometre a solucionar la problemàtica en el context d'una desconvocatòria de vaga, però un any més tard els problemes continuen sent els mateixos amb l'agreujament de l'increment de la càrrega de treball respecte a aquell moment i la manca de solucions pel que fa al dimensionament de la plantilla», afirma el comunicat.

Els treballadors lamenten que «només han rebut negatives» per part de l'empresa a l'hora d'abordar aquests problemes. Fonts sindicals s'han mostrat obertes a negociar per desconvocar les aturades. Segons els representants sindicals, la plantilla «està saturada» per oferir el servei a l'estiu quan hi ha «ple creixement» de les operacions de companyies com Vueling. Els treballadors d'Iberia també donen servei a altres aerolínies, com British Airways o Emirates. El personal de terra d'Iberia agrupa tots els treballadors que fan tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges.