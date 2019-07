El 95% de les empreses no estan preparades contra la ciberdelinqüència

El 97% de les empreses, tant públiques com privades, no estan preparades per fer front a la ciberdelinqüència massiva de nova generació (Gen V), tal com recull l'Informe de Seguretat 2018 (Security Report 2018), del proveïdor de solucions de seguretat Check Point. Aquest informe també mostra un important creixement de la preocupació dels professionals del sector davant aquestes noves amenaces, especialment per com afecta a les empreses on treballen i per la falta de preparació.

L'informe, que va aparèixer ahir, analitza els problemes als quals s'enfronten els professionals de seguretat de les tecnologies de la Informació (TI) a tot el món amb la finalitat de proporcionar a totes les parts interessades una comprensió del panorama d'amenaces de cinquena generació i informació sobre com protegir-se'n, segons ha detallat la companyia en un comunicat.

Una troballa clau de l'informe és que més de 300 aplicacions mòbils estan infectades amb 'malware', i que les amenaces al núvol, els atacs de criptojacking i les vulnerabilitats dels dispositius Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès) augmenten.

Falta de preparació a l'empresa

Els atacs de nova generació, a més d'estar «impulsats per tecnologia sostreta als Estats, són multivectorials, de ràpid moviment i funcionen a gran escala», segons va explicar el Director de Màrqueting de Check Point Software Technologies, Peter Alexander, qui ha destacat, a més, que «el 77% dels enquestats estan preocupats per la falta de preparació de les empreses per fer front a les amenaces actuals, així com la falta de modernització de les instal·lacions de seguretat d'aquestes empreses».

Amb l'objectiu de descobrir més informació sobre el panorama d'amenaces, Check Point ha enquestat 443 professionals TI i de seguretat de tot el món sobre els desafiaments als quals s'enfronten per protegir-se d'aquests atacs.

En aquest sentit, l'informe destaca que la protecció de la majoria de les companyies està deu anys i almenys dues generacions enrere de l'actual nivell d'atacs Gen V, una dada que subratlla la vulnerabilitat general de les empreses contra els ciberdelinqüents.

Segons va declarar el director del grup i analista sènior de ciberseguretat d'Enterprise StrategyGroup, Doug Cahill, «l'informe ofereix una visió clara d'un panorama d'amenaces en el qual els ciberatacs de cinquena generació són cada vegada més freqüents».

A més, va assegurar que «cap empresa pública ni privada està fora de perill», de les quals, «el 97% no estan equipades per lluitar contra la ciberdelinqüència massiva Gen V», un fet que «ha de canviar».