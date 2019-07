Les col·laboradores amb la Seguretat Social en baixes no van declarar 5,8 milions

Les empreses col·laboradores voluntàriament amb la Seguretat Social en la gestió de les baixes laborals no van declarar una reducció de quotes de 5,8 milions d'euros el 2015 a la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social. Així es desprèn de l''Informe de fiscalització de la gestió i control de les prestacions assumides per empreses que col·laboren voluntàriament amb la Seguretat Social, Exercici 2015' aprovat pel Ple del Tribunal de Comptes.

L'òrgan fiscalitzador demana acabar amb la col·laboració voluntària, a través de la qual 240 empreses van col·laborar el 2015 en la gestió de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral, que el 2015 va generar obligacions per l'Institut Nacional de la Seguretat Social amb les empreses per 105, 4 milions d'euros.

Aquestes societats, assenyala el Tribunal, gaudeixen d'«una situació més avantatjosa» que la resta de col·laboradores, ja que no anticipen l'import de la prestació, no se'ls obliga a aportar recursos propis al sistema ni realitzar cap aportació al sosteniment dels serveis comuns i, a més, tenen dret a millorar la citada prestació amb càrrec a la col·laboració.

A més, el Tribunal critica que ni l'import de les quotes retingudes ni les despeses imputables per les empreses (141,4 milions i 128,2 milions en 2015, respectivament) tenen reflex en cap partida del pressupost de la Seguretat Social ni el seu resultat econòmic pel que no s'aporta informació.