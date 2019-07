Les hores perdudes per vaga es multipliquen per més de dos fins a març pel Dia de la Dona

El Dia de la Dona va provocar un increment de les hores no treballades

Les hores de treball perdudes per vaga van superar els 5 milions en els tres primers mesos de l'any, la qual cosa suposa multiplicar per més de dos (+164,4%) les del mateix període del 2017, segons l'últim informe publicat per la patronal CEOE sobre conflictivitat laboral.

La patronal precisa que en la comparació amb 2018 ha de tenir-se present la repercussió de les vagues que es van celebrar al març de l'any passat en ensenyament i transports, i la que va tenir lloc al març d'aquest any amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Fins a març es van iniciar 165 vagues, un 27,6% menys que un any abans, secundades per 473.933 treballadors, xifra més de quatre vegades superior a la del mateix període de 2017.

Excloent vagues en serveis de caràcter públic i d'índole extralaboral, fins a març van tenir lloc un total de 122 vagues (-17%), secundades per 12.511 treballadors (-11,9%) i per les quals es van perdre un total de 582.380 hores (-25,2%).

En els tres primers mesos de l'any es van produir 39 vagues en empreses o serveis de caràcter públic (-42,6%), que van ser secundades per 459.253 treballadors (+421,3%) i que van ocasionar la pèrdua de més de 4,4 milions d'hores de treball, quatre vegades més que en el primer trimestre de 2017.

Només en el mes de març es van comptabilitzar 56 vagues, un 35,6% menys que en el mateix mes de 2017, amb 459.046 treballadors implicats (+430,4%) i 4,1 milions d'hores perdudes (+267,5%).

La conflictivitat laboral del passat mes de març va incidir especialment a la província de Madrid, amb 8 vagues, seguida de Barcelona (5) i Navarra i Biscaia (4).

Tenint en compte els treballadors que van participar en les vagues, destaca també Madrid, amb 6.398 vaguistes, i Múrcia, amb 984. Així mateix, des de la perspectiva de les hores no treballades també sobresurten Madrid, amb 96.000 hores perdudes, i Barcelona, amb 31.752 hores.

Els sectors d'activitat econòmica on es van perdre més hores per les vagues de març van ser transports i comunicacions, activitats sanitàries, comerç, educació i construcció.



Vuit vagues per ERO

Quant a les causes de la conflictivitat laboral, es van convocar vuit vagues el passat mes de març per la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació, amb 815 treballadors implicats i 34.800 hores perdudes, el 0,8% del total de març.

A més, es van produir 4 vagues derivades de la negociació de convenis col·lectius, que van ser secundades per 3.446 treballadors, que van perdre 40.856 hores de treball, gairebé l'1% de les no treballades al tercer mes de l'any.