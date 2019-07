La facturació global del sector de les telecomunicacions va aconseguir els 34.516 milions d'euros en 2018, la qual cosa suposa un 0,7% més que en 2017, impulsada principalment per l'increment dels ingressos de la banda ampla mòbil, segons un informe elaborat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que constata a més una pujada de la inversió realitzada pels operadors del 14%.

L''Informe Econòmic Sectorial de Telecomunicacions i Audiovisual' de la CNMC de 2018 indica en concret que els ingressos minoristes van aconseguir els 25.240 milions d'euros, la qual cosa representa un 0,2% menys que l'any anterior, mentre que, per contra, els majoristes van augmentar un 3,2%, fins als 9.276 milions d'euros, amb un alt pes dels continguts audiovisuals (37% del total).

Per activitats, els ingressos de banda ampla mòbil van créixer un 12,7%, en 2018, fins a aconseguir els 5.275 milions d'euros, mentre que els de la banda ampla fixa van baixar 1,3%, fins als 4.411 milions d'euros. Per part seva, els de la telefonia mòbil van baixar un 7,1%, fins als 4.136 milions d'euros; els de la fixa van caure un 7%, fins als 2.244 milions, i els del sector audiovisual van descendir un 0,1%, fins als 6.163 milions d'euros.

Per part seva, la inversió dels operadors ha trencat la tendència a la baixa registrada en 2017 i ha augmentat un 14,1% en 2018, fins als 5.340 milions. Això és conseqüència tant del cost de l'espectre (594 milions d'euros) com dels esforços de desplegament tant en fibra òptica fins a la llar (FTTH) com en 4G, al qual en breu se sumarà el 5G, que incrementarà de forma significativa les 50.000 estacions de ràdio que existeixen.

Quant al mercat laboral, el sector de les telecomunicacions i audiovisual va generar al voltant de 58.600 ocupacions directes en 2018, un 0,1% menys, mentre el nombre de llocs de treball indirectes creats va fregar els 600.000, ja que es calcula que per cada ocupació directora en el sector existeixen uns deu indirectes.

En la presentació de l'informe, el president de la CNMC, José María Marín Quemada, ha assenyalat que diversos indicadors recollits en l'informe reflecteixen el "dinamisme" del sector de les telecomunicacions, com el "formidable" creixement dels accessos de banda ampla i les xifres rècord de portabilitat.

En concret, ha remarcat que els deu milions d'usuaris que van canviar de companyia en 2018, sumades la telefonia mòbil i fixa, indiquen que el consumidor "cada vegada té mes clar el que vol" i, si no el té en termes de servei o de preu, canvia d'operador. Això es tradueix en una competència entre operadors, que és possible gràcies a les normes clares que existeixen en matèria de portabilitat i a la "atenta supervisió" de la CNMC.