Foment reclama 10.000 MEUR en els pròxims cinc anys per acabar obres estratègiques pendents

Foment del Treball ha xifrat en 28.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures durant els darrers deu anys a Catalunya i ha reclamat un pacte entre administracions perquè aportin 10.000 milions d'euros, a raó de 2.000 milions d'euros anuals, entre aquest 2019 i 2023, i poder finalitzar les obres "estratègiques" que estan licitades i que encara estan en procés de construcció. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat el balanç d'obres inacabades i licitades fa més de deu i quinze anys de "molt decebedor". "És una autèntica vergonya per dir-ho d'una manera amable, objectiva i realista", ha exclamat Sánchez Llibre, que ha presentat l'actualització del Catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per a Catalunya (CAT100) 2019, al costat del president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó. Entre les infraestructures "estratègiques" que cita la patronal hi ha el corredor mediterrani, Rodalies, la B-40 o la finalització de la línia 9 del metro, entre d'altres.

Sánchez Llibre ha explicat que, seguint els paràmetres de la UE, per corregir el dèficit inversor és necessari assolir el 2,2% de la licitació d'obres del PIB català de manera sostinguda. Això són uns 5.000 milions d'euros anuals entre totes les administracions, lluny del 0,8% del PIB licitat el 2018 (1.671 MEUR). Per la seva banda, Llansó ha avisat que la manca d'inversió causa dos efectes. Per un costat, el dèficit es "cronifica" i per l'altre les obres ja licitades es troben sense començar o aturades ja que pateixen problemes com el dels preus baixos.

Els efectes són, ha comentat, que una menor inversió repercuteix en una menor activitat econòmica i menys competitivitat, i també la fallida d'empreses o bé que constructores acabin presentant ofertes amb preus baixos i que les administracions adjudiquin amb ofertes que no cobreixen el cost. De fet, ha afegit, que hi ha obres que estan queden desertes o que d'altres ja iniciades s'aturin. D'altra banda, Llansó també ha apuntat a la manca de pressupostos a l'Estat i a Catalunya, fet que ha obligat a prorrogar els comptes. "Les noves obres no es poden licitar, tot això al final provoca aquesta resposta decebedora", ha resumit.

El document CAT-100, que agrupa el catàleg de 100 infraestructures bàsiques pendent d'executar a Catalunya i elaborat per la Comissió d'Infraestructures i Equipaments des del juny del 2015, xifra en 27.970 milions d'euros el dèficit dels darrers deu anys. El president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha lamentat que només han pogut treure quatre obres del catàleg, entre elles el perllongament de FGC a Terrassa i Sabadell i la línia 9 sud de metro, però en canvi n'ha afegit 11 més a les 95 que continuen pendents.

Pel president de Foment, a més, si aquestes obres s'haguessin fet al seu moment "el creixement del PIB català hauria estat superior" i si per exemple els treballs del corredor mediterrani i la connexió per a mercaderies s'hagués culminat al port s'haurien atret més inversions.

Entre les infraestructures que cita Foment hi ha la inversió a Rodalies –incloent la llançadora de l'aeroport (actualment en obres), l'estació de la Sagrera o el desdoblament de l'R3 i el corredor mediterrani, concretament els accessos ferroviaris al Port de Barcelona i Tarragona; els subtrams de Castellbisbal i Martorell i de Martorell a Vilaseca; els de Tarragona i Vandellòs i de Vandellòs a Castelló.

En l'àmbit viari, identifica els accessos viaris al Port, el Quart Cinturó, la connexió entre l'AP-7 i l'A-2 a Castellbisbal i els desdoblaments de l'N-II i de la N-340 i la variant de Vallirana; i també cita la terminal satèl·lit aeroport del Prat, actualment en fase de projecte.

Foment també recull les obres inacabades que depenen de la Generalitat i subratlla, per exemple, la finalització la línia 9 de metro, la construcció de L8 de FGC entre Plaça Espanya i Gràcia o les obres de millora entre Barcelona i Ripoll, a la C-17, o la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar, una ampliació recent aturada pel TSJC.