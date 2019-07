La Generalitat va ajudar 23.300 empreses a ser més competitives l'any 2018

L'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, Acció, va donar suport a 23.300 empreses centres tecnològics i entitats l'any 2018, un 3,3% més que l'any anterior. Els programes i línies d'ajudes tenen l'objectiu d'enfortir la internacionalització, la innovació, la captació de finançament i els clústers i impulsar la inversió estrangera a Catalunya. En total, la suma de tots els projectes que s'han realitzat a través del suport d'acció arriba als 997 milions d'euros, un increment del 25,5% respecte a l'any anterior. Segons Acció, aquestes iniciatives han suposat la creació directa i indirecta de 13.170 llocs de treball, una dada que també ha crescut notablement en relació al 2017, fins a un 29,7% més.

Acció ha treballat en l'àmbit de la internacionalització, on ha donat suport el 2018 a 1.640 projectes d'empreses catalanes. Mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions al món, s'ha assessorat 1.600 projectes més d'empreses catalanes que han generat 447,5 milions d'euros d'exportacions. És a dir, per cada euro públic invertit en aquesta xarxa d'oficines s'han obtingut 29,6 euros d'exportacions per part d'empreses catalanes.

Pel que fa a la innovació, l'agència ha donat suport a més de 8.100 projectes durant el 2018 a través de serveis d'assessorament personalitzat i diverses línies d'ajut per garantir l'accés del teixit empresarial català a la innovació i incentivar projectes estratègics per a Catalunya. En total s'han mobilitzat més de 226 milions d'euros d'inversió en recerca i desenvolupament (R+D) privada per part d'empreses catalanes.

L'any passat es va crear la línia Innotec amb un pressupost d'1,4 milions d'euros que ha subvencionat projectes d'R+D entre empreses catalanes i agents tecnològics, o la consolidació del programa Cupons d'Innovació, gràcies al qual més de 70 empreses catalanes han accedit a ajuts de fins a 6.000 euros per començar a innovar.

En l'àmbit de les start-ups, s'ha impulsat la presència d'aquest tipus d'empreses a 12 esdeveniments i congressos internacionals com The Next Web d'Amsterdam o la fira RISE de Hong Kong.

Des de l'agència també s'ha donat suport a les empreses catalanes a buscar finançament. Així, l'any passat es van acompanyar més de 3.100 projectes d'empreses amb programes com el Servei d'assessorament financer o la Xarxa d'inversors privats, un punt de trobada entre els diferents inversors per multiplicar les opcions de recerca de recursos.

Paral·lelament, des d'ACCIÓ també es treballa per captar nous projectes d'inversió estrangera a Catalunya i assessorar de manera integral les empreses estrangeres per facilitar el seu procés d'inversió. El resultat de l'any 2018 ha estat la captació de 84 projectes d'inversió estrangera el 2018 (+20% en comparació amb l'any anterior), que han suposat una inversió de 322 milions d'euros (+34%) i la creació de 5.455 llocs de treball (+70%).

Text