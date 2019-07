Montilla defensa la necessitat del projecte Castor: "Només cal veure com creixia la demanda de gas"

L'ex-president de la Generalitat i exministre José Montilla ha defensat aquest dilluns que el projecte Castor era necessari al moment en què es va dur a terme: "Només cal veure com creixia la demanda de gas".

Ho ha dit aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor, en la qual han comparegut el conseller delegat del Banc Santander, José Antonio Álvarez, i el geòleg Antonio Aretxabala.

També estaven citats la ministra de Transició Energètica i Medi ambient en funcions, Teresa Ribera; l'exministre José Manuel Soria i el director general del departament de recursos geològics de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, Juan José Duran, que van declinar la seva compareixença.

"La garantia de subministrament va estar en perill, les existències de gas es van reduir al mínim perquè més del 50% arribava a través del gaseoducte del Magrib, que s'espatllava. Posava en perill la garantia de subministrament d'un bé com és el gas", ha assegurat.

Ha assenyalat que no va tenir constància dels informes de 2005 de l'Observatori d'Ebre fins a arribar al Govern de la Generalitat: "Precisament per això, quan es van fer les al·legacions, vam fer esment d'aquests informes que existien".

"No em van fer cas, el que no pot dir és que nosaltres no alertéssim sobre aquest tema. La responsabilitat és dels qui prenen les decisions, no dels qui alertaven", ha argumentat, preguntat sobre per què no van demanar un estudi.

Davant algunes preguntes dels grups parlamentaris, Montilla s'ha negat a fer "valoracions personals" sobre la repercussió del projecte, i ha assenyalat que ha comparegut en qualitat d'exministre i no per ser fiscalitzat.

També ha negat haver parlat mai sobre el projecte Castor amb el president d'ACS, Florentino Pérez, --que ja va comparèixer en comissió parlamentària fa un mes--.